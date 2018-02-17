Россия «запускает судебные иски в США» из-за изъятия дипсобственности. Об этом сообщил министр иностранный дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews. Он назвал это «рейдерским захватом» и напомнил, что «частная собственность священна». «Это положение было попрано», — сказал глава МИД. Он отметил, что подобные действия американской стороны противоречат Венским конвенциям и «всем принципам», на которых основана американская конституция и американское общество. Лавров добавил, что во время президентства Дональда Трампа отношения между Россией и США не улучшились по сравнению с тем, что было при Бараке Обаме, а «даже в известной степени ухудшились».