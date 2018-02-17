Россия «запускает судебные иски в США» из-за изъятия дипсобственности
Россия «запускает судебные иски в США» из-за изъятия дипсобственности. Об этом сообщил министр иностранный дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews. Он назвал это «рейдерским захватом» и напомнил, что «частная собственность священна». «Это положение было попрано», — сказал глава МИД. Он отметил, что подобные действия американской стороны противоречат Венским конвенциям и «всем принципам», на которых основана американская конституция и американское общество. Лавров добавил, что во время президентства Дональда Трампа отношения между Россией и США не улучшились по сравнению с тем, что было при Бараке Обаме, а «даже в известной степени ухудшились».
Комментарии12
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begly_ 17 февраля 2018 | 03:17
Приветствую такие иски, которые вливают в экономику США миллионы долларов. Россия потратится немалыми средствами, поддерживая справедливую судебную систему Америки.
zapadnay 17 февраля 2018 | 03:40
Вона оно как?! «Частная собственность священна». А в России как с этим обстоят дела, Лавров не подскажет?!
archibald_dandy_esquire 17 февраля 2018 | 05:16
zapadnay:
Да, леди и сэры,
в России есть священное право частной собственности, которое применяется исключительно к социальной прослойке "друзья-путина" - их частная собственность неприкосновенна. Мало того - кто-то не поверит, но их частную собственность и содержание оной оплачивают налогоплательщики России.
Доходы и расходы круга "друзья-путина" уже офмцмально засекречены соответсвующими "законами", принятыми без рассмотрения в 3-х чтениях.
peresvet73 17 февраля 2018 | 03:22
Долго тормозили. Всё надеялись, что американцы не взаправду.
j_partizan 17 февраля 2018 | 03:59
Поддерживаю! Не понятно только, почему это сделать так поздно, то-ли наша юридическая система тормознутая, то-ли как лохи надеялись на что.
murad_manapov 17 февраля 2018 | 04:12
\\\\\\\Он назвал это «рейдерским захватом» и напомнил, что «частная собственность священна». \\\\\\\\
годный троллинг
dft 17 февраля 2018 | 04:17
Священна, говорите... Скажите это собственникам жилья в пятиэтажках, владельцам снесеннвх ларьков, жителям сочи, ....
aleksandr39 17 февраля 2018 | 04:30
Дебил .....
petrivanov 17 февраля 2018 | 04:31
Сколько не меняй американских президентов, пока в России правит Путин, отношениям улучшиться сложно.
sjuzanna 17 февраля 2018 | 05:22
"Во время президенства Д. Трампа отношения между Россией и США не улучшились," а даже в известно степени ухудшились""
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным."
vagrancy 17 февраля 2018 | 05:42
А разве дипсобственность - частная?
ovrag 17 февраля 2018 | 05:59
Очччч смешно