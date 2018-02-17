Российских футболистов признали «чистыми»

Допинг-пробы игроков, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016, оказались отрицательными. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ФИФА. В начале февраля главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил об интересе к его игрокам со стороны допинг-офицеров. Наставник направил список возможных участников домашнего чемпионата мира согласно запросу службы контроля за допингом.