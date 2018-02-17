Ракетный эсминец британского Королевского ВМФ «Данкан» покинул акваторию Черного моря
Ракетный эсминец британского Королевского ВМФ «Данкан» после 17-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию. Об этом сообщили местные информационные порталы, опубликовав фотографии прохождения корабля через пролив Босфор. По пути из Черного моря флагман 2-й натовской постоянной военно-морской группы зашел с визитом в Стамбул. В состав группы входят также турецкий фрегат «Газиантеп», который сопровождал британский эсминец по пути в Стамбул, и румынский фрегат «Король Фердинанд».
В ходе пребывания в Черном море корабли провели учения, во время которых, по сообщению ВМС Румынии, отрабатывались операции по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Натовские корабли также заходили с визитами в румынский порт Констанца и болгарский Варна. По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО, за действиями кораблей альянса в Черном море наблюдали российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».
Комментарии3
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alexgross022018 17 февраля 2018 | 02:21
Сметливый быстренько смекнул - надо уе, а Пытливый предпринял попытку и преуспел ;))
hello_kiddy 17 февраля 2018 | 03:07
//...за действиями кораблей альянса в Черном море наблюдали российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый»...//
а в это время «Ссыкливый» принимал неравный бой с африканскин скотовозом...
dunai10 17 февраля 2018 | 03:51
hello_kiddy: а в это время «Ссыкливый» принимал неравный бой с африканскин скотовозом.
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Которым Вы и .командовали.