Ракетный эсминец британского Королевского ВМФ «Данкан» покинул акваторию Черного моря

Ракетный эсминец британского Королевского ВМФ «Данкан» после 17-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию. Об этом сообщили местные информационные порталы, опубликовав фотографии прохождения корабля через пролив Босфор. По пути из Черного моря флагман 2-й натовской постоянной военно-морской группы зашел с визитом в Стамбул. В состав группы входят также турецкий фрегат «Газиантеп», который сопровождал британский эсминец по пути в Стамбул, и румынский фрегат «Король Фердинанд».

В ходе пребывания в Черном море корабли провели учения, во время которых, по сообщению ВМС Румынии, отрабатывались операции по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Натовские корабли также заходили с визитами в румынский порт Констанца и болгарский Варна. По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО, за действиями кораблей альянса в Черном море наблюдали российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».