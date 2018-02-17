Губернатор Флориды Рик Скотт призвал главу ФБР Кристофера Рэя покинуть свой пост из-за массового убийства в школе

Губернатор Флориды Рик Скотт призвал главу ФБР Кристофера Рэя покинуть свой пост из-за ситуации вокруг массового убийства в школе. Ранее в ФБР признали, что знакомый Николаса Круза звонил на «горячую линию» ведомства, чтобы сообщить о желании подростка убивать и о его неспокойном поведении. Однако после этого звонка ФБР не предприняло никаких действий.

«Отказ ФБР предпринимать действия в отношении убийцы просто неприемлем», — говорится в заявлении Скотта, которое цитирует ABC News. Ранее сообщалось, что стрелка из Флориды 39 раз за последние семь лет посещала полиция. Круз обвиняется в преднамеренном убийстве 17 человек.