Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн
Шесть человек госпитализированы с симптомами удушья, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на руководство больницы.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне, где проживают порядка 1,5 миллионов курдов и беженцев из других областей Сирии.
Комментарии1
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needroid 17 февраля 2018 | 02:58
Туркам можно - они члены НАТО.