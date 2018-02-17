Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн

Шесть человек госпитализированы с симптомами удушья, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на руководство больницы.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне, где проживают порядка 1,5 миллионов курдов и беженцев из других областей Сирии.