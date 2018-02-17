Леонид Слуцкий считает бредом обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает бредом выдвинутые Минюстом США обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.
По его словам, это «часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред», — сказал парламентарий журналистам. При этом он задается вопросом, «каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы». «История прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием «13 друзей Путина», наверное», — иронично заключил глава комитета.
Накануне американский Минюст официально обвинил 13 граждан и три организации в России во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и «Агентство интернет исследований».
Комментарии15
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brandfa 17 февраля 2018 | 02:20
Так обычно и бывает: когда глупый человек не понимает какой-то умной вещи, он начинает считать её бредом.
fire1966 17 февраля 2018 | 02:44
а пусть озвучит освоенные бюджеты этими 13чел??? как могли освоить 13чел миллиарды????)))
opiatnovyi63 17 февраля 2018 | 03:07
fire1966: Если ЭТО бред, что так Слуцкий переволновался и мечет интенсивно и обильно икру?
idshoohov 17 февраля 2018 | 02:53
Слуцкий: "«каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки "
Слуцкий прав, их больше. Троллей даже на "Эхо Москвы" больше и они тоже работают впустую. Но американцам важен не результат, а сам факт вмешательства. Они засекли не всех, но и 13 -ти достаточно, чтобы дать понять России не лезть не в свои дела
solonko 17 февраля 2018 | 02:32
У россиян запущенная форма фобии к русофобии.
zemljanka 17 февраля 2018 | 02:33
Сами себя облапошили.
Саранча брехливая.
solomonster 17 февраля 2018 | 05:17
zemljanka: Ну, что вы, право! Слуцкий -- это наш Косачев!
(Не к ночи будь помянут).
evgenylub 17 февраля 2018 | 02:34
Но раз такой авторитет как Слуцкий считает, то конечно Мюллер должен немедленно всех их отпустить и прекратить всякое расследование. Согласен со Слуцким.
solomonster 17 февраля 2018 | 05:14
evgenylub: Но Штирлиц пусть останется! На одно (18-е) мгновение!
hello_kiddy 17 февраля 2018 | 02:34
//...Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред//
не голословно: есть имена, аккаунты и суммы перевода из расейских банков.
не нелепо: задокументированы фейковуе аккаунты, таргетированые на "пурпурные штаты"
не бред: кроме всего этого готовится основа для следуюсчего кейса: попытка взлома компаний США
alle_op 17 февраля 2018 | 02:42
Для кого этот депутат несет этот бред? В США уже приняли решение. А его ядовитый хрип дальше территории России не слыхать. Народу мозги пудрит?
severnaj 17 февраля 2018 | 02:43
Хм, "русофобская компания".... Слуцкий, но ведь вы же ведете американофобскую компанию и уже много лет, прикрывая ею свои грязные воровские делишки. Почему бы тем, против кого вы начали эту компанию не ответить вам тем же? Или, по вашему, они должны "подставлять другую щеку" ?
vpu2011 17 февраля 2018 | 03:04
Леонид Слуцкий считает ... - ну, считать не вредно.
- Собственно, мин-юсту США, никакой разницы нет, что там считает какой-то Леонид Слуцкий?
[-:
salut__521 17 февраля 2018 | 03:07
Думец - это не должность, это психический диагноз параноидального типу.
ara_1 17 февраля 2018 | 03:54
Господин Слуцкий, отчасти, прав. Но, лишь, отчасти. Да, никакие "13 друзей Путина" не повлияли на мой выбор. Их, кстати, в этом и не обвиняют. Их обвиняют в ПОПЫТКЕ повлиять. А вот тут, уж, посмотрим, что там накопали в команде Мюллера. Хотя, как бы там ни было, Мюллер со своей командой и результатами расследования, просто жалок. Напомню, Мюллер был призван расследовать "предательство" Трампа...