Леонид Слуцкий считает бредом обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает бредом выдвинутые Минюстом США обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.

По его словам, это «часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред», — сказал парламентарий журналистам. При этом он задается вопросом, «каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы». «История прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием «13 друзей Путина», наверное», — иронично заключил глава комитета.

Накануне американский Минюст официально обвинил 13 граждан и три организации в России во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и «Агентство интернет исследований».