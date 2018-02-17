Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил несколько реформ по изменению трансферного окна
По информации Football Italia, он предлагает отменить зимнее трансферное окно, ограничить количество игроков в клубах, а также установить потолок зарплат для футболистов. Предлагаемые реформы будут рассмотрены исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.
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