Стала известна причина вчерашнего сбоя в работе «ВКонтакте»

Это произошло после отключения напряжения в сети «Ленэнерго», сообщают РИА Новости со ссылкой на управляющего директора ресурса Андрея Рогозова. По его словам, в момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 миллисекунды. В результате перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и самой соцсети.