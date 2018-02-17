Стала известна причина вчерашнего сбоя в работе «ВКонтакте»
Это произошло после отключения напряжения в сети «Ленэнерго», сообщают РИА Новости со ссылкой на управляющего директора ресурса Андрея Рогозова. По его словам, в момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 миллисекунды. В результате перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и самой соцсети.
Комментарии1
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dennik 17 февраля 2018 | 01:28
До сих пор перезагружается!? работает через пень-колоду!