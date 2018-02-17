Три человека пострадали из-за сильной турбулентности во время перелета из Канады на Коста-Рику
Инцидент произошел в ночь на пятницу после вылета борта компании Air Canada из аэропорта Пирсон в Торонто. В связи с этим Boeing 767 был вынужден вернуться обратно. По данным телеканала Си-ти-ви, двое пострадавших госпитализированы, одному оказана помощь сразу после посадки. Отмечается, что люди получили незначительные травмы. Самолет не пострадал. Сколько человек находилось на борту во время инцидента, не сообщается.
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