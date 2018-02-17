Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн
Шесть человек госпитализированы с симптомами удушья, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на руководство больницы. Другие подробности не приводятся
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Шесть человек госпитализированы с симптомами удушья, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на руководство больницы. Другие подробности не приводятся
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Комментарии7
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captainobvious 17 февраля 2018 | 01:19
в ответ на это преступление турецкой военщины, американцы просто обязаны разбомбить пару аэродромов армии Асада...
dmitri_m 17 февраля 2018 | 02:10
captainobvious: Да мочить и турок и ихтамнетов надо.. К сожалению турки в НАТО, и США не хотят портить с ними отношения.
zemljanka 17 февраля 2018 | 01:22
Людоедство.
salut__521 17 февраля 2018 | 01:50
Заезжие фюреры с местным людоедом соревнуются за звание лучшего душителя. А чем на это ответит начальник путриотического фюрерского цеха?..
alexgross022018 17 февраля 2018 | 01:52
Сирийское национальное агенство обвиняет кого то в применении химического оружия - это оксюморон ;))
ltvjrhfn1 17 февраля 2018 | 01:55
alexgross022018:
обвинять может только та самая сирийская обсерватория которая находится в лондонской булочной со штатом в два человека.. у ней самые достоверные данные из сирии.
alexgross022018 17 февраля 2018 | 02:15
ltvjrhfn1: Я вот только МАше Захаровой верю - вот как бехеревки с абсентом нажрусь так сразу. А во что веришь ты -это твое старый дело, мне глубоко пох ;))