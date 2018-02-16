Тверской суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела против Алексея Навального

Политика задерживали на несогласованной акции протеста 28-го января. Из дела пропали сим-карта и телефон Навального, — сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Сам Навальный написал в своем блоге, что подал заявление о краже телефона после того, как он был задержан. Он считает, что к этому причастны сотрудники ОВД «Якиманка».