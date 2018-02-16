Тверской суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела против Алексея Навального
Политика задерживали на несогласованной акции протеста 28-го января. Из дела пропали сим-карта и телефон Навального, — сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Сам Навальный написал в своем блоге, что подал заявление о краже телефона после того, как он был задержан. Он считает, что к этому причастны сотрудники ОВД «Якиманка».
Комментарии5
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nikitin43 16 февраля 2018 | 16:36
Раритет от Навального , мусор детям будет хвастаться что сам обокрал его.
u237 16 февраля 2018 | 16:50
мышечная память у сотрудников органов?!
aleks50 Алексей Клубников 16 февраля 2018 | 16:51
Не у того экспроприируют, один за 18 лет столько нагрёб, что ни одна галера не выдержит.
yozhovy_kvach 16 февраля 2018 | 16:55
Полицейский начальник небось шепелявит: тевефон тевефон - какой тевефон?
dirizhabli 16 февраля 2018 | 17:04
Очередное подтверждение тезиса о том, что: мент тот же вор, только в форме.