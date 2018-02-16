Посольство России в Индии подтверждает факт гибели российского туриста

Посольство России в Индии в пятницу подтвердило факт гибели российского горнолыжника в штате Джамму и Кашмир. Об этом ТАСС сообщил второй секретарь дипмиссии Артур Гербст.

«Мы связались с группой наших граждан. Действительно, один человек погиб. Мы не сообщаем его имя, пока об этом факте не будут извещены его близкие. Наши граждане сейчас находятся в полиции, где дают показания об обстоятельствах происшествия», — сказал Гербст.

Ранее издание «Кашмир Монитор» сообщило, что в пятницу группа из пяти российских лыжников попала под лавину в Джамму и Кашмире, при этом один человек погиб. Трагедия произошла на горном курорте Гульмарг.