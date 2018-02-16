Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол просит помочь ей вернуться на родину

Как пишет «Фонтанка.ру», женщина направила письмо уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Эту информацию подтвердили в аппарате детского омбудсмена. Там направили запрос в консульский отдел МИДа и теперь ждут разъяснения ситуации.

Сокол, известная также как Коза, вместе с мужем и тремя детьми находится в Берлине. Весной 2013-го года они покинули Россию, спасаясь от уголовного преследования. В конце января этого года в интернете появлялась информация, что супруг женщины, Олег Воротников, исчез. В аппарате детского омбудсмена пояснили, что в заявлении Сокол речь идет только о ней и ее детях.