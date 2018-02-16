Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол просит помочь ей вернуться на родину
Как пишет «Фонтанка.ру», женщина направила письмо уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Эту информацию подтвердили в аппарате детского омбудсмена. Там направили запрос в консульский отдел МИДа и теперь ждут разъяснения ситуации.
Сокол, известная также как Коза, вместе с мужем и тремя детьми находится в Берлине. Весной 2013-го года они покинули Россию, спасаясь от уголовного преследования. В конце января этого года в интернете появлялась информация, что супруг женщины, Олег Воротников, исчез. В аппарате детского омбудсмена пояснили, что в заявлении Сокол речь идет только о ней и ее детях.
Комментарии16
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captainobvious 16 февраля 2018 | 16:36
ну что, Коза, воздух свободы оказался не таким уж полезным для здоровья, как казалось 5 лет назад? ты дыши, родная, дыши, вдыхай полной грудью ))
daatan 16 февраля 2018 | 16:40
captainobvious: Похоже в Германии курочки не по размеру. :)
captainobvious 16 февраля 2018 | 16:46
daatan: этого следовало ожидать. Наши то курочки, они зарубежных аналогов не имеют...
nelibermot15 16 февраля 2018 | 16:39
Нет уж, умерла так умерла. Своих здесь идиотов и психов хватает
tat_korsh 16 февраля 2018 | 17:08
nelibermot15: вроде Вы и правы, только деток жалко - мало того, что с родителями круто не повезло, ещё и страну у них отнять за глупость козы и подлость вора
hastings 16 февраля 2018 | 16:43
Россия всегда готова простить своих блудных сынов. После отсидочки.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:43
Ахахахаа! Слово то какое странное, "на Родину"))))) Глядишь, скоро Павленский на карачках приползёт в Мордор, спасаться от европейского гостеприимства))) Вот уроды (с).
kara 16 февраля 2018 | 16:47
Кончно пусть возвращается! Это христианская история!
Тем более,что она вернётся со Знанием!
nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:48
Нах она нужна здесь, мы в нагрузку ещё шендеровичей подарить можем.
pavelmistery 16 февраля 2018 | 16:49
Какие же моральные уроды тут сидят, ни капли сострадания к женщине с детьми....
drgonish 16 февраля 2018 | 16:56
Конечно. Где это видано, чтоб в Мордоре сострадания было больше, чем в цивилизованных странах?
kuznetsov5lavik 16 февраля 2018 | 16:58
pavelmistery: В церковь сходи или куда там в синагогу. Искать сострадание на помойном ресурсе где 24-7 желчь - нонсенс.
captainobvious 16 февраля 2018 | 17:02
pavelmistery: Вам хочется примеров рукопожатного и всяко неполживого сострадания к женщинам и детям? их таки есть у меня! вот, извольте:
"Ху**ь, Владимир Владимирович, ковровыми, не стесняйся, be my guest. А что дети, которые погибли при бомбёжках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чём. Придёт Машиах, и все, кому положено, воскреснут." (Антон Носик, RIP)
terens 16 февраля 2018 | 16:51
Нефиг ей тут делать.
epynda 16 февраля 2018 | 16:59
Почему бы ГосДуме не принять Закон о "Пробном выезде"..
Желающим гражданам прозападных или либеральных взглядов, необходимо предоставить возможность сделать "пробный выезд" на ПМЖ в "цивилизованные страны, с возможностью вернуться на Родину и ускоренно восстановить гражданство..
Небольшая часть уехавших найдёт там себя... Остальные, помыв полы и посуду, поработав таксистами, сторожами и грузчиками, вернутся назад...
captainobvious 16 февраля 2018 | 17:05
epynda: в дополнение к сказанному, считаю своевременным создать шаблон для ленты бегущих объявлений в зоне прилета аэропорта Шереметьево: "Ну шо, , помогли тебе твои ляхи?"