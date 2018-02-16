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16:31, 16 февраля 2018

Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол просит помочь ей вернуться на родину

Как пишет «Фонтанка.ру», женщина направила письмо уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Эту информацию подтвердили в аппарате детского омбудсмена. Там направили запрос в консульский отдел МИДа и теперь ждут разъяснения ситуации.
Сокол, известная также как Коза, вместе с мужем и тремя детьми находится в Берлине. Весной 2013-го года они покинули Россию, спасаясь от уголовного преследования. В конце января этого года в интернете появлялась информация, что супруг женщины, Олег Воротников, исчез. В аппарате детского омбудсмена пояснили, что в заявлении Сокол речь идет только о ней и ее детях.

Комментарии

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captainobvious 16 февраля 2018 | 16:36

ну что, Коза, воздух свободы оказался не таким уж полезным для здоровья, как казалось 5 лет назад? ты дыши, родная, дыши, вдыхай полной грудью ))

daatan 16 февраля 2018 | 16:40

captainobvious: Похоже в Германии курочки не по размеру. :)

captainobvious 16 февраля 2018 | 16:46

daatan: этого следовало ожидать. Наши то курочки, они зарубежных аналогов не имеют...

nelibermot15 16 февраля 2018 | 16:39

Нет уж, умерла так умерла. Своих здесь идиотов и психов хватает

tat_korsh 16 февраля 2018 | 17:08

nelibermot15: вроде Вы и правы, только деток жалко - мало того, что с родителями круто не повезло, ещё и страну у них отнять за глупость козы и подлость вора

hastings 16 февраля 2018 | 16:43

Россия всегда готова простить своих блудных сынов. После отсидочки.

noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:43

Ахахахаа! Слово то какое странное, "на Родину"))))) Глядишь, скоро Павленский на карачках приползёт в Мордор, спасаться от европейского гостеприимства))) Вот уроды (с).

kara 16 февраля 2018 | 16:47

Кончно пусть возвращается! Это христианская история!
Тем более,что она вернётся со Знанием!

nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:48

Нах она нужна здесь, мы в нагрузку ещё шендеровичей подарить можем.

pavelmistery 16 февраля 2018 | 16:49

Какие же моральные уроды тут сидят, ни капли сострадания к женщине с детьми....

drgonish 16 февраля 2018 | 16:56

Конечно. Где это видано, чтоб в Мордоре сострадания было больше, чем в цивилизованных странах?

kuznetsov5lavik 16 февраля 2018 | 16:58

pavelmistery: В церковь сходи или куда там в синагогу. Искать сострадание на помойном ресурсе где 24-7 желчь - нонсенс.

captainobvious 16 февраля 2018 | 17:02

pavelmistery: Вам хочется примеров рукопожатного и всяко неполживого сострадания к женщинам и детям? их таки есть у меня! вот, извольте:

"Ху**ь, Владимир Владимирович, ковровыми, не стесняйся, be my guest. А что дети, которые погибли при бомбёжках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чём. Придёт Машиах, и все, кому положено, воскреснут." (Антон Носик, RIP)

terens 16 февраля 2018 | 16:51

Нефиг ей тут делать.

epynda 16 февраля 2018 | 16:59

Почему бы ГосДуме не принять Закон о "Пробном выезде"..
Желающим гражданам прозападных или либеральных взглядов, необходимо предоставить возможность сделать "пробный выезд" на ПМЖ в "цивилизованные страны, с возможностью вернуться на Родину и ускоренно восстановить гражданство..
Небольшая часть уехавших найдёт там себя... Остальные, помыв полы и посуду, поработав таксистами, сторожами и грузчиками, вернутся назад...

captainobvious 16 февраля 2018 | 17:05

epynda: в дополнение к сказанному, считаю своевременным создать шаблон для ленты бегущих объявлений в зоне прилета аэропорта Шереметьево: "Ну шо, , помогли тебе твои ляхи?"

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