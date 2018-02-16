3-летняя девочка скончалась в детском саду на территории Новой Москвы
По словам представителей Следственного комитета, ребенка забыли во время прогулки на улице, а позже, когда воспитатели заметили пропажу, девочку обнаружили лежащей на снегу в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас в детском саду изымают документацию и видеозаписи с камер наблюдения.
Комментарии21
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daatan 16 февраля 2018 | 16:38
Вот у нас так во всем. Из-за халатности целый самолет людей угробили, тут блин ребенка на улице забыли, в ракете забыли проверить датчик - ракета не вышла на орбиту, .. и т.д. Какая то расхлябанность, не кажется? Всё же нужен в таких случаях Сталин, что бы ответственность чувствовали.
pavelmistery 16 февраля 2018 | 16:46
daatan: В Европе, например, нет никаких сталинов, но тем не менее почти во всём порядок.
daatan 16 февраля 2018 | 16:55
pavelmistery: В Европе живут французы, немцы, англичане, .....
windows 16 февраля 2018 | 16:58
daatan:Да, если бы там жили русские, посмотрели бы мы на них :)
inna2101 16 февраля 2018 | 17:00
daatan: неужели мы глупее французов и прочих? Не можем без живительного пинка жить по-людски?
daatan 16 февраля 2018 | 17:24
inna2101: Не глупее. Я бы сказал гораздо умнее. А вот расхлябанность, несобранность, поxренизм. А наше знаменитое "Авось". Вот это не айс.
alexander25101977 16 февраля 2018 | 17:23
daatan: Вы задолбали уже со своим Сталиным. Ну молитесь Вы ему втихую, целуйте портреты, дрочите на них. Зачем об этом орать вовсю?
russkie_za_sverjenie 16 февраля 2018 | 16:38
Русский мир - это квалифицированные воспитатели, высококачественный контроль педиатрами, безвзяточный контроль всего это путинскими инспекторами. Так ведь портянки??
nikitin43 16 февраля 2018 | 16:38
антисоротский закон работает .в россии убивают в день примерно 3 детей .
poluputing 16 февраля 2018 | 16:40
скрепоносцы, блин. Уже не только вагинагнеровцев забывают , но и детей малых
peresvet73 16 февраля 2018 | 16:41
Пресс-секретарь Письков, заявил, что девочка находится вне компетенции Кремля.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:41
Ужас и мрак. Вот сравните, в США каждый месяц расстреливают по нескольку десятков школьников, и ничего! Молодцы американцы не унывают, быстро решают проблему, и идут дальше. К новым, еще более лучшим расстрелам.
poluputing 16 февраля 2018 | 16:45
noxepy_1488: дык если вам людолюбам оружие раздать, вы сотнями и тысячами расстреливать будете, как ужо не раз бывало
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:48
poluputing: Абсолютно правильно, господин украинец. Рабам оружия не положено. Шах и мат, вата. 11.80!
vtodorol 16 февраля 2018 | 16:47
noxepy_1488: А как там у "хохлов" ?
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:51
vtodorol: Отлично, Константин! При том, что нет денег на дрова, и главный укроуниверситет закрыли до весеннего тепла, бешеными темпами идет построение нацбилдинга. Оборот оружия увеличился почти на сто пятьдесят процентов)))
daatan 16 февраля 2018 | 16:57
noxepy_1488: ...плюс цены взлетели на продукты питания. По многим позициям в Украине уже дороже чем в России.
raffal 16 февраля 2018 | 17:24
daatan: Тему, недоразумение с аватар большевистской тряпкой прочитать не в силах?
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"3-летняя девочка скончалась в детском саду на территории Новой Москвы"
Где там Украина и цены на продукты, придурок?
Такое горе, малолетний ребёнок погиб, а коммуно-фашист о дороговизне в соседней стране, жертве агрессии с востока.
raffal 16 февраля 2018 | 17:05
noxepy_1488:
Тему, придурок, прочитал? Где там Украина, где Америка?
Тема: "3-летняя девочка скончалась в детском саду на территории Новой Москвы"
Или Новая Москва в Украине или в США?
raffal 16 февраля 2018 | 17:03
noxepy_1488: Вот сравните, в США....
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Сравним, если Россия сравнивает себя только с самой мощной и влиятельной страной мира, а не со странами третьего мира. При том, что США самая НЕблагополучная в криминальном отношении страна свободного мира, шанс быть убитым там ВДВОЕ меньше, чем в России.
Конкретные цифры без труда найдёте на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ и Специализированного управления ООН по наркотикам и преступности.
И здесь тема не преступность в США, а трагедия смерти малолетнего ребёнка в России. Какое ГОРЕ родителям:(((
commeilfaut 16 февраля 2018 | 17:48
raffal: Ваш собеседник призается, что ему все по херу. Дурака учить-только портить. Таким не заморачивайтесь ответом.