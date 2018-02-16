"3-летняя девочка скончалась в детском саду на территории Новой Москвы"

По словам представителей Следственного комитета, ребенка забыли во время прогулки на улице, а позже, когда воспитатели заметили пропажу, девочку обнаружили лежащей на снегу в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас в детском саду изымают документацию и видеозаписи с камер наблюдения.