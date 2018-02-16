Z Архив новостей новости
5 9 6 658
16:30, 16 февраля 2018

В нескольких российских городах власти отказались согласовать акции памяти Бориса Немцова

В Ульяновске администрация, по словам организатора, предложила вместо центра города площадку на окраине. Там объяснили этот тем, что все остальные места для проведения акций в центре уже заняты. В Томске мэрия не согласовала пикет памяти убитого политика возле камня Скорби – якобы тоже из-за того, что это место занято.
Накануне стало известно об отказе властей Санкт-Петербурга согласовать шествие, поскольку по маршруту, где должна пройти демонстрация, будут проводиться работы по благоустройству, — утверждают в Смольном. В Нижнем Новгороде, где долгое время проработал Немцов, мэрия вместо марша предложила ограничиться митингом.
В Москве организаторам удалось добиться согласования. Марш пройдет в следующее воскресенье по Страстному бульвару до проспекта Сахарова.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vor__mbh 16 февраля 2018 | 16:36

Эти города - оплот российской независимости.

Впрочем, на мусорных полигонах и прочих помойках подальше от городов - могли бы и разрешить.

skolzki 16 февраля 2018 | 17:20

vor__mbh: А они не хотят поехать в Вашингтон на площадь этого жмурика ,для них же её специально и переименовали , там и место выгодное и свобода )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Правда они потом утекают от туда )))))))))) Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол, которая в настоящее время находится в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину. Эту информацию 16 февраля подтвердили в аппарате детского омбудсмена.

Как стало известно СМИ, Наталья Сокол по прозвищу Коза вместе с тремя детьми находится в Берлине, где, судя по опубликованным в Сети фотографиям, ей приходится ютиться на пришвартованном к берегу небольшом речном катере.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России «Фонтанке» подтвердили факт обращения Натальи Сокол с просьбой о помощи. «На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в Консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», – уточнили в пресс-службе Кузнецовой.

Напомним, Наталья Сокол вместе со своим мужем, участником арт-группы «Война» Олегом Воротниковым, спасаясь от уголовного преследования, покинули Россию весной 2013 года. Сначала они проживали в Италии, позже транзитом через Чехию оказались на территории ФРГ. Все это время супруги, а также их дети, находились в Европе на нелегальном положении.

В конце января 2018-го в Интернете появилась информация об исчезновении Воротникова, который якобы пропал после предпринятой им, а также несколькими другими художниками, попытки самозахвата жилого помещения. При этом, как уточнили представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, в заявлении Сокол речь идет только о ней самой и о ее детях.

nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:36

Сколько можно стричь шерсть с этой паршивой овцы? Она же мёртвая.

mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 16:36


Властные жулики, воры и бандиты всё смелее проводят антинародную политику, попирая конституционные права граждан.
Именно с этим жульём и боролся Борис Немцов.

nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:51

mikhail_spb_: При этом сам не забывал быть жуликом. Просто отодвинутым от кормушки в своё время. Взял и Абидилси.

noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:39

Есть ли жизнь за МКАДом? Москвичам это не известно. Тем загадочнее становится сегодняшнее происшествие. Москвичи угощаются блинами с мёдом и со сметаною, с красной икрой, с московской любимой ряпушкой, с визигами, с припёками, со сбитнем, да с маслицем! Хороша Москва масляничная! Но чу! Вдруг потемнело, и пахнуло нездешним холодом, даже могильным.. Со стороны американского посольства пронеслась и пропала, оставив после себя жуткий смрад, дьявольская рваная тень. Появилась внезапно, и так же молниеносно исчезла, оставя после себя изгаженный, бывший еще недавно таким милым и пушистым московский снежок.. "Мы здесь власть....... порву гада..... кошелёк отдай..." доносилось со стороны замкадья.. - Это страшный мёртвый Немцов (его все боятся) полетел, встретить его - плохая примета, к болезни, заметил старый москвич..

rom8883 16 февраля 2018 | 16:40

В Москве разрешили, а в некоторых городах жополизы перестарались.

a8olduin 16 февраля 2018 | 16:40

Страшно подумать. Если бы вышли миллиарды честных и неполживых со светлыми лицами. Но не разрешили им.

lion64___3 16 февраля 2018 | 17:02

Давно бы построили граждане либерасты "немцово-дурицкий сортир" на полученные от ЦРУ гранты и проводили бы там свои сходняки, гей-парады, корпоративы, прочие гайдарочубайсовские форумы.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 421 6 6660 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 13 февраля Поздравить…

5 405 6 6621 13.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 363 6 6272 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 248 6 7775 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 224 6 10416 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 166 6 9779 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Новости

Около ста человек погибли и около 200 ранены в Сирии на прошлой неделе в результате американского авиаудара Эти люди работали на российскую частную военную компанию…

5 91 6 6078
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 140 6 9792 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 108 6 7601 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 279 6 20002 13:45
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа Ответ Рамзану Кадырову, который заявил, что в Чечню политики ездить не боятся…

5 209 6 31938 09.02
Kполитика, выборы-2018, кадыров, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 213 6 20317 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Керлинг, который все полюбили! В ночь на вторник Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в соревнованиях смешанных пар. Для российского керлинга – это прорыв…

5 59 6 5921 13.02
Kспорт, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Желаю нашему Президенту, чтобы он пожизненно управлял государством Ровно 11 лет назад Президент России Владимир Путин доверил мне продолжать путь моего Отца…

5 297 6 31068 07:29
8читать ;смотреть
Kпутин, рф, власть, мнения
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 159 6 17215 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Одна из улиц в Москве будет носить имя лейтенанта Красной армии Печерского…

5 191 6 21054 11.02
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Пилоты Ан-148 перед крушением так и не смогли выяснить, почему на датчиках скорости появились искажённые данные По словам источника, столкнувшись с разными показателями скорости на дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю…

5 23 6 33400
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 214 6 201385 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
5 100 6 25181 13.02
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Путин всех предупреждал Все-таки наш президент проницательный человек. Когда он вводил в оборот термин «девушка с пониженной социальной ответственностью», ни он, ни кто другой не мог и помыслить, что учудит Настя-рыбка…

5 301 6 300828 10.02
Kпутин, дерипаска, политика, олигархи, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Курс трупа 1:50 Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!» Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили!..

5 274 6 114383 15.02
8читать ;смотреть
Kполитика, военные, армия, общество, сирия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6694893
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3296316

Сегодня в эфире