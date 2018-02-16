В нескольких российских городах власти отказались согласовать акции памяти Бориса Немцова

В Ульяновске администрация, по словам организатора, предложила вместо центра города площадку на окраине. Там объяснили этот тем, что все остальные места для проведения акций в центре уже заняты. В Томске мэрия не согласовала пикет памяти убитого политика возле камня Скорби – якобы тоже из-за того, что это место занято.

Накануне стало известно об отказе властей Санкт-Петербурга согласовать шествие, поскольку по маршруту, где должна пройти демонстрация, будут проводиться работы по благоустройству, — утверждают в Смольном. В Нижнем Новгороде, где долгое время проработал Немцов, мэрия вместо марша предложила ограничиться митингом.

В Москве организаторам удалось добиться согласования. Марш пройдет в следующее воскресенье по Страстному бульвару до проспекта Сахарова.