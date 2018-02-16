В нескольких российских городах власти отказались согласовать акции памяти Бориса Немцова
В Ульяновске администрация, по словам организатора, предложила вместо центра города площадку на окраине. Там объяснили этот тем, что все остальные места для проведения акций в центре уже заняты. В Томске мэрия не согласовала пикет памяти убитого политика возле камня Скорби – якобы тоже из-за того, что это место занято.
Накануне стало известно об отказе властей Санкт-Петербурга согласовать шествие, поскольку по маршруту, где должна пройти демонстрация, будут проводиться работы по благоустройству, — утверждают в Смольном. В Нижнем Новгороде, где долгое время проработал Немцов, мэрия вместо марша предложила ограничиться митингом.
В Москве организаторам удалось добиться согласования. Марш пройдет в следующее воскресенье по Страстному бульвару до проспекта Сахарова.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor__mbh 16 февраля 2018 | 16:36
Эти города - оплот российской независимости.
Впрочем, на мусорных полигонах и прочих помойках подальше от городов - могли бы и разрешить.
skolzki 16 февраля 2018 | 17:20
vor__mbh: А они не хотят поехать в Вашингтон на площадь этого жмурика ,для них же её специально и переименовали , там и место выгодное и свобода )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Правда они потом утекают от туда )))))))))) Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол, которая в настоящее время находится в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину. Эту информацию 16 февраля подтвердили в аппарате детского омбудсмена.
Как стало известно СМИ, Наталья Сокол по прозвищу Коза вместе с тремя детьми находится в Берлине, где, судя по опубликованным в Сети фотографиям, ей приходится ютиться на пришвартованном к берегу небольшом речном катере.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России «Фонтанке» подтвердили факт обращения Натальи Сокол с просьбой о помощи. «На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в Консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», – уточнили в пресс-службе Кузнецовой.
Напомним, Наталья Сокол вместе со своим мужем, участником арт-группы «Война» Олегом Воротниковым, спасаясь от уголовного преследования, покинули Россию весной 2013 года. Сначала они проживали в Италии, позже транзитом через Чехию оказались на территории ФРГ. Все это время супруги, а также их дети, находились в Европе на нелегальном положении.
В конце января 2018-го в Интернете появилась информация об исчезновении Воротникова, который якобы пропал после предпринятой им, а также несколькими другими художниками, попытки самозахвата жилого помещения. При этом, как уточнили представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, в заявлении Сокол речь идет только о ней самой и о ее детях.
nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:36
Сколько можно стричь шерсть с этой паршивой овцы? Она же мёртвая.
mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 16:36
Властные жулики, воры и бандиты всё смелее проводят антинародную политику, попирая конституционные права граждан.
Именно с этим жульём и боролся Борис Немцов.
nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:51
mikhail_spb_: При этом сам не забывал быть жуликом. Просто отодвинутым от кормушки в своё время. Взял и Абидилси.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:39
Есть ли жизнь за МКАДом? Москвичам это не известно. Тем загадочнее становится сегодняшнее происшествие. Москвичи угощаются блинами с мёдом и со сметаною, с красной икрой, с московской любимой ряпушкой, с визигами, с припёками, со сбитнем, да с маслицем! Хороша Москва масляничная! Но чу! Вдруг потемнело, и пахнуло нездешним холодом, даже могильным.. Со стороны американского посольства пронеслась и пропала, оставив после себя жуткий смрад, дьявольская рваная тень. Появилась внезапно, и так же молниеносно исчезла, оставя после себя изгаженный, бывший еще недавно таким милым и пушистым московский снежок.. "Мы здесь власть....... порву гада..... кошелёк отдай..." доносилось со стороны замкадья.. - Это страшный мёртвый Немцов (его все боятся) полетел, встретить его - плохая примета, к болезни, заметил старый москвич..
rom8883 16 февраля 2018 | 16:40
В Москве разрешили, а в некоторых городах жополизы перестарались.
a8olduin 16 февраля 2018 | 16:40
Страшно подумать. Если бы вышли миллиарды честных и неполживых со светлыми лицами. Но не разрешили им.
lion64___3 16 февраля 2018 | 17:02
Давно бы построили граждане либерасты "немцово-дурицкий сортир" на полученные от ЦРУ гранты и проводили бы там свои сходняки, гей-парады, корпоративы, прочие гайдарочубайсовские форумы.