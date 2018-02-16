Пожар бушует на северо-востоке Москвы
На Алтуфьевском шоссе горит склад. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, — рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. По одним данным, в помещениях находится пластик, по другим – древесина. Людей в момент ЧП внутри не было, — заверил собеседник агентства.
Комментарии10
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meteor1908 16 февраля 2018 | 16:36
Вы обратили внимание, как часто стали горесть склады? Помните, у телеЗнатоков было дело про поджог торговой базы? Совпадение?
poluputing 16 февраля 2018 | 16:42
meteor1908: нет, это бандеровцы не спят . Длинные руки подельников Сенцова дотянулись до Алтуфьевского шоссе
from_russia_with_boyaryshnik 16 февраля 2018 | 16:47
Длинные руки подельников
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и чёрные руки Обамы.
neyexo 16 февраля 2018 | 17:34
meteor1908: я бы предложил узаконить поджоги. Например, хозяину предлагают 2 раза. Потом пусть пеняет на себя (точно в соответствии с логикой закона о реновации)
e_mae 16 февраля 2018 | 16:41
Обмельчали москвичи, вырождаются. Вот Кутузов поджег Москву так поджег по взрослому горела, а нынешние ни на что не способны, вырожденцы.
qwerty44444 16 февраля 2018 | 16:47
"Обмельчали москвичи, вырождаются. Вот Кутузов поджег Москву так поджег по взрослому горела, а нынешние ни на что не способны, вырожденцы.
Так кутузов не москвич, он питерец, стало быть из питерской банды.
jetsam 16 февраля 2018 | 16:54
санкции.
пластик из братского китая. летуч зараза.
обогреватель спиральный, открытый...
делов-то, наверное 80% всех таких пожаров.
* зато "санкции ударили по НИМ...", а горят-то у НАС.
vasya_von_smetankin 16 февраля 2018 | 17:05
Наверняка, это то бэндэровское НЛО сработало, что малазийский Боинг с голландскими детишками сбило.
Вот, сцуки.
"Не забудем, не простим!"
zhrv 16 февраля 2018 | 17:19
- "Людей в момент ЧП внутри не было"
Тысяча квадратных метров склада, и ни одного человека? Гм... Грамотно подготовились...
neyexo 16 февраля 2018 | 17:32
логично, значит, пора было площадь освобождать. Сознательно, не доводить до ЧП