Пожар бушует на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе горит склад. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, — рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. По одним данным, в помещениях находится пластик, по другим – древесина. Людей в момент ЧП внутри не было, — заверил собеседник агентства.