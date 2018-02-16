Филиал парка «Патриот» может быть создан в Хакасии

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал рассмотреть соответствующее предложение местных властей. Ранее глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил оборонное ведомство за развертывание в регионе зенитной ракетной бригады. Он напомнил, что республика получила большие инвестиции, и теперь в Хакасии один из лучших военных городков в стране.