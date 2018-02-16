Филиал парка «Патриот» может быть создан в Хакасии
Министр обороны Сергей Шойгу пообещал рассмотреть соответствующее предложение местных властей. Ранее глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил оборонное ведомство за развертывание в регионе зенитной ракетной бригады. Он напомнил, что республика получила большие инвестиции, и теперь в Хакасии один из лучших военных городков в стране.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 16 февраля 2018 | 16:30
Экономику поднимать нас нет, а оружием брякать тут как тут.
nikitin43 16 февраля 2018 | 16:41
aleks50: хакассия и тува наравне с с. кавказом крайне отсталые регионы даже по сравнению с россией из которых бегут люди.
dr_nemos 16 февраля 2018 | 16:33
Всю страну такими идеологическими сортирами унавозят