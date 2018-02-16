Соцсеть ВКонтакте недоступна для части пользователей

В работе социальный сети «ВКонтакте» в пятницу произошел сбой.

Как объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе соцсети, проблема коснулась части пользователей, ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Пользователи не могут получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», — отметили в компании.

Причину сбоя и сроки устранения проблемы «ВКонтакте» не уточняет.