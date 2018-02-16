Соцсеть ВКонтакте недоступна для части пользователей
Как объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе соцсети, проблема коснулась части пользователей, ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Пользователи не могут получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.
«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», — отметили в компании.
Причину сбоя и сроки устранения проблемы «ВКонтакте» не уточняет.
Комментарии6
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amebix 16 февраля 2018 | 16:26
хакнули.
или учения?
johnbmw Евгений Большаков 16 февраля 2018 | 16:27
amebix: Началось???? :-))
r88w556xl4 16 февраля 2018 | 16:32
johnbmw: Вмешательство США.
ivorytower 16 февраля 2018 | 17:10
6 минут недоступен был, а эхомацы уже про революцию опять зашептались.
svenik 16 февраля 2018 | 16:29
Хоч музон Ленинград скачкуть, и раз те...
alya_tina 16 февраля 2018 | 16:36
Усть- Лабинский суд запретил .....