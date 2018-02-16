Медальная копилка сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане пополнилась еще одной наградой

Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу в гонке на 5000 метров.

Реалии таковы, что конкурировать в конькобежном спорте с Нидерландами, невозможно. В королевстве Соединенных Провинций коньки – что-то вроде национальной идеи. Однако, в этот раз российская команда могла бы составить голландцам конкуренцию. Но именно конькобежцы сильнее всего пострадали от допингового скандала. Тут, в самом деле, убрали всех сильнейших. Так что медаль Ворониной – огромной успех. Для 23-летней россиянки это первые игры. Ранее медали на крупных соревнованиях она завоевывала лишь в командных гонках. Была, правда, еще и бронза, но на трех тысячах. Теперь у Ворониной есть и олимпийская медаль. Впереди оказались лишь те, с кем конкурировать практически невозможно. Серебро у Мартины Сабликовой из Чехии. Она – трехкратная олимпийская чемпионка, причем на пяти тысячах побеждала и в Сочи, и в Ванкувере. А золото у 22-летней голландки Эсме Виссер. Но она конькобежный вундеркинд и ей прочат грандиозное будущее.

Всего в копилке сборной России две серебряных и шесть бронзовых наград.