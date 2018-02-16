Медальная копилка сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане пополнилась еще одной наградой
Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу в гонке на 5000 метров.
Реалии таковы, что конкурировать в конькобежном спорте с Нидерландами, невозможно. В королевстве Соединенных Провинций коньки – что-то вроде национальной идеи. Однако, в этот раз российская команда могла бы составить голландцам конкуренцию. Но именно конькобежцы сильнее всего пострадали от допингового скандала. Тут, в самом деле, убрали всех сильнейших. Так что медаль Ворониной – огромной успех. Для 23-летней россиянки это первые игры. Ранее медали на крупных соревнованиях она завоевывала лишь в командных гонках. Была, правда, еще и бронза, но на трех тысячах. Теперь у Ворониной есть и олимпийская медаль. Впереди оказались лишь те, с кем конкурировать практически невозможно. Серебро у Мартины Сабликовой из Чехии. Она – трехкратная олимпийская чемпионка, причем на пяти тысячах побеждала и в Сочи, и в Ванкувере. А золото у 22-летней голландки Эсме Виссер. Но она конькобежный вундеркинд и ей прочат грандиозное будущее.
Всего в копилке сборной России две серебряных и шесть бронзовых наград.
Комментарии11
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alehan00074 16 февраля 2018 | 16:08
да опять бронза, но зато без чужой мочи, мельдония и ботоксного фюрерка - тем награда ценнее. Молодец!
nikitin43 16 февраля 2018 | 16:44
alehan00074: может она посвятила свою награду лично путену , о этом говорят малость позже по ТВ , соловьёв , железняк их подруга Шапокляк-яровая.
mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 16:13
Кому достанется эта копилка, наполненная медалями, завоёванными для Родины?
Возможно, нацлидеру?
putin_itogy 16 февраля 2018 | 16:19
Опять заслуга путина..
Спасибо, Господи, за то что ты нам дал путина...! (с)
norgemann 16 февраля 2018 | 16:24
Белоруссия в общекомандном зачете на 12м месте, а Россия на 15м.
zik14 16 февраля 2018 | 16:26
Какая неприятная новость. Да, хомячье?)))
raffal 16 февраля 2018 | 16:30
zik14: Какая неприятная новость. Да, хомячье?)))
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"Патриот" (сторого закавычено!) , то есть идиот, не война идёт, а ИГРЫ. Просто ИГРЫ!
Поздравления спортсменке занявшей почётное третье место.
nik213 16 февраля 2018 | 16:37
zik14: Почему ж неприятная? Россия забронзовела. Маленькая, но радость.
ha12raz 16 февраля 2018 | 16:27
Какие же сильнейшие без допинга ?
natayak 16 февраля 2018 | 16:33
Медальная копилка какой сборной?
samkos 16 февраля 2018 | 17:09
Грустное зрелище - Россия под белым флагом.