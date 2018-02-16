Совет директоров крупнейшего российского ритейлера «Магнита» принял отставку Сергея Галицкого
Место руководителя компании займет финансовый директор Хачатур Помбухчан. Сегодня стало известно, что ВТБ покупает 29% акций «Магнита». Сумма сделки составит около 140 миллиардов рублей.
Комментарии5
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sasass 16 февраля 2018 | 16:20
Магнит превратиться в Советскую торговую точку умрет почестями...
infoman 16 февраля 2018 | 16:25
платежеспобность населения падает.Зачем столько сетей?
vvietham 16 февраля 2018 | 16:36
infoman: зачем
затем, что это реинкарнация конвейера но в торговле
в будущем магазины будут вообще без людей
ed10075 16 февраля 2018 | 16:27
Называя вещи своими именами, у Галицкого бизнес "отжали".
На его счастье - "по мягкому", - денег дадут, целых два ярда евро. А могли просто посадить.
shoorah 16 февраля 2018 | 16:34
Галицкий - один из немногих вменяемых крупных бизнесменов. Свой бизнес создал с нуля, а не получил на залоговых аукционах. С нуля создал приличный (по российским меркам) футбольный клуб. Не покупал в него постаревших суперзвёзд. Жалко человека. Если теперь уедет в Лондон - правильно сделает. Потому что нехер)))