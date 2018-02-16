Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении отца полковника Захарченко

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении отца Дмитрия Захарченко — скандально известного полковника, дома у которого нашли миллиарды рублей. Захарченко-старшего обвиняют в растрате, притом, в особо крупном размере.

Отец «полковника-миллиардера» Виктор Захарченко, по версии следствия, в течение полутора лет фиктивно числился одним из руководителей столичного банка «Московское ипотечное агентство»: получал вознаграждение — суммарно около 4 миллионов рублей, пользовался преференциями — притом, что на работе ни разу не появился. Финансовое учреждение фигурирует в деле как потерпевшая сторона: сумма заявленных претензий, кстати, куда больше выплаченной зарплаты. С учётом репутационного ущерба и пеней в конечной версии иска фигурирует цифра в 12,5 миллионов рублей. Сумму обвиняемый якобы уже возместил. Уголовное дело о растрате, по словам адвоката Захарченко-старшего, насчитывает 30 томов. Юрист в интервью ТАСС отметила, что ее подзащитный вину не признает. Тем не менее, уголовная статья предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Как писала ранее газета «Коммерсант», отец полковника Дмитрия Захарченко до ареста был известен как автор серых финансовых схем, которыми пользовались владельцы проблемных банков. Виктор Захарченко вместе с сыном помогали им минимизировать потери перед отзывом лицензий.