Киев готовится к обмену украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова на россиян Александра Баранова и Максима Одинцова
Последние были осуждены на Украине за госизмену и дезертирство. О готовящемся обмене сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, российский суд признал его виновным в создании террористического сообщества. Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве якобы при проведении шпионской акции. Лефортовский суд продлил его арест до конца марта.
Комментарии6
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persona_non_grata 16 февраля 2018 | 16:05
Обмен заложников на бандитов.
vor__mbh 16 февраля 2018 | 16:18
Грязных, вонючих, тупых бандитов-бандеровцев на двух Героев?
Хороший вариант.
ebu_xoxlob_01 16 февраля 2018 | 16:10
Украинцев заставляют осуждать Бандеру при въезде в Польшу . Было бы забавно посмотреть на сей спектакль )))))))
nanarytwo 16 февраля 2018 | 16:13
"Последние были осуждены на Украине за госизмену и дезертирство."
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Что за бред вы пишите? Почему они тогда "россиян Александра Баранова и Максима Одинцова"?
ebu_xoxlob_01 16 февраля 2018 | 16:15
Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году . Ездить в логово врага ????? Куда смотрит сбу ? бугагага
jblack2 16 февраля 2018 | 16:46
Баранов и Одинцов - контрактники, которых "бравые" украинские СБУ-шники выкрали с КПП "Чонгар".
Избили людей, закинули в микроавтобус и вывезли из страны.
Какая "держава" такие и спецслужбы!..