Киев готовится к обмену украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова на россиян Александра Баранова и Максима Одинцова

Последние были осуждены на Украине за госизмену и дезертирство. О готовящемся обмене сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, российский суд признал его виновным в создании террористического сообщества. Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве якобы при проведении шпионской акции. Лефортовский суд продлил его арест до конца марта.