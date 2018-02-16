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Эксклюзив Эха 16:00, 16 февраля 2018

Верховный суд отклонил иск Ксении Собчак, признав законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты

Это решение ожидаемо, — сказала Собчак в эфире «Эха Москвы». По словам Собчак, остальные кандидаты в президенты находятся в сговоре с властью, и поэтому у них не хватает смелости на подобные поступки.

Комментарии

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zapadnay 16 февраля 2018 | 16:08

У кого-то были сомнения?!

zapadnay 16 февраля 2018 | 16:17

Собчак все делает для поднятия явки и ни в коем случае не в ущерб главному претенденту. Многие поведутся на все эти ее действия, которые были хорошо просчитаны. Навального прессуют по любому поводу, а Собчак замахнулась на наше все и что? Ничего. Ей можно , другим - ни-ни. Вопрос: почему ей можно?

tycalo 16 февраля 2018 | 16:22

Все довольны, по ходу "пьески", режиссура ухмыляется, а, кордебалету..отсыпят Корму.

tinon 16 февраля 2018 | 16:23

zapadnay:
Почему ей можно, ежу понятно.
Но я своими глазами видела людей, которые собираются за неё голосовать - по приколу, как я поняла. МолодЕжь - пущай балуются. Это ровным счётом ничего не изменит.
Кроме Ксюхиной незавидной кармы: будем поглядать. ; ))
Бумеранг никогда не меняет тракторию, но что именно вернётся - всегда сУрприз!

zapadnay 16 февраля 2018 | 16:57

tinon:
Конечно, вопрос был излишним, ежу понятно.

a8olduin 16 февраля 2018 | 16:27

zapadnay: Всё для вас прокладосы - "Теплая компания: Гомер, Мильтон и Паниковский".

mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 16:09


Ксения Собчак подняла пока главный вопрос для России в 21-м веке - почему нацлидер после двух сроков подряд ещё 10 лет сидит на троне и не собирается слезать?

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 16:13

Я считаю, что доводы на суде от лица истца были не те, что нужно. На суде нужно было выяснить смысл статьи конституции о сроках президентства. Нужно задаться вопросом зачем эта статья, где написано "не более двух сроков подряд" ? Какой в ней смысл?
А смысл, по всей видимости, в ограничении! И если, по факту, сроки и их количества не ограничены, то статья нарушается или в ней нет никакого смысла. Но я, думаю, что ее создатели закладывали именно ограничение, иначе ее бы не было в конституции.
А то, что сделал путен, используя димона, рождает ещё один вопрос. Почему три раза подряд нельзя, а два подряд и через 4 года третий срок можно? Кому нужен этот перерыв? В чем его смысл? Понятно, что смысла нет и это доказывает, что статью извратили в угоду себе, растеряв ее смысл.

vitek61 16 февраля 2018 | 16:31

sinoptik2016: Смысл в том, что если после 4-х лет правления другого кандидата, избиратель решает, что предыдущий был идеальным и лучше во всех отношениях, они могут избрать прежнего повторно...

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 16:42

vitek61: Это глупо. А если он умрет или не захочет выдвигаться то избирать будет некого? А в нашем случае путен не ушел, а был премьер-министром и авторитетом и хуже по вашей логике стать не могло, да и не стало. А то, что медведев отказался баллотироваться на второй срок, говорит о том, что избирателю не дали возможность выбирать между первым и вторым и смысл всей этой комбины был - обход конституции с помощью манипуляций.

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 17:01

vitek61: а если в России есть идеальные люди, то изберите их один раз и отмените выборы. Зачем тратить деньги и время?

tinon 16 февраля 2018 | 16:26

mikhail_spb_:
Засланная ксюшка задаёт вопросы по заранее оговоренному списку.
Даже если я ошибаюсь, не страшно: на ней давно клеймо ставить некуда!
Следить за примочками, которыми она поднимает рейтинг ВЫБОРОВ, не вижу смысла. На эти я точно не ходок.

fedor_v_glaz 16 февраля 2018 | 16:12

Никогда такого не было и вот опять! Собчачка, не свисти, ты всё равно кремлёвский проект и твоя подача была согласована! И понятно, что каким ожидался ответ. Так в чём риск?! И все остальные 7 клоунов могут сделать то же самое, ибо результат будет РОВНО тем же. Риска - никакого.

Не нужно быть ни бабой В-й, ни семи пядей во лбу тоже, дабы оного не понимать!

У кого ещё легло ВКонтакте? Сервер недоступен: с 15:45 (18.02.2018). Сейчас, на 16:00, заработал, но частично. Сообщения не отправляются.

vasya_von_smetankin 16 февраля 2018 | 16:12

"Вова жил, Вова жив, Вова будет жить!"
Аминь.

dirizhabli 16 февраля 2018 | 16:14

Если один из них, по прозвищу "Самовыдвиженец", находится в сговоре с совестью, то остальным кандидатам в президенты ничего не остается делать, как находится в сговоре с властью.

anemon 16 февраля 2018 | 16:16

По правде, такой прыти от Собчак не ожидала. Но, чем бы ни был вызван её поступок, он - нужен. Нужно было начать борьбу с узурпаторами власти законными методами, и Ксения сделала это. Дай бог, хватило бы ей упорства, но если и не она, другие подхватят и доведут дело до конца.

putin_itogy 16 февраля 2018 | 16:17

Куда-ж нам, безпутина..
путин,
Славный наследник и продолжатель дел Василия Михайловича,
Блохина.
Не будет путина - не будет и этого всего, в России. (с)

savbensmb 16 февраля 2018 | 16:21

Да-а, видимо лучшие провластные умы Отечества были озадачены тем, как наречие "подряд" привязанный к "двум срокам", превратить в третий, четвёртый, пятый и так далее сроки "одного и того же лица". Это уже и не маразм...

vitek61 16 февраля 2018 | 16:33

savbensmb: Одним из "озадаченных провластных умов Отечества" был по совместительству отцом истца....

savbensmb 16 февраля 2018 | 16:43

vitek61: Отец истицы и предположить не мог, что его порфеленосец , который из грязи в князи, станет президентом России. Он рассчитывал на нормальных людей, так скажем джентельменов.

adjusted 16 февраля 2018 | 16:25

А я так переживал, хоть бы признал законной, прямо спать не мог.

advokat52 advokat 16 февраля 2018 | 16:27

какая неожиданная неожиданность

zax Александр Владимирович Захаркин 16 февраля 2018 | 16:35

таки, новое открытие в математике -
(1+1)+(1+1) не больше (1+1)...?!

sergoder172 16 февраля 2018 | 16:37

После смены режима и полной люстрации и посадок всех балбесов из КС и ВС РФ следует крупными буквами написать в Конституции РФ: "Два срока - и не больше. Хоть сразу - хоть с промежутком. Любые действия, нарушающее это правило, будут называться узурпацией власти и преследоваться по закону". А в законодательстве о выборах на всех уровнях - обязательная графа "против всех", причем, если в результате число "против всех" превышает 50% - то вся участвовавшая в выборах команда снимается с выборов и никогда не имеет права больше подавать свои кандидатуры.

eduard53 16 февраля 2018 | 16:46

Интересно, сколько (дней, часов, минут ...) прожили бы члены этого ВС, прими они
реально конституционное решение - запрет самозванцу, рулящему страной почти 4 пятилетки, нагло переть на очередной срок?

wsempivet 16 февраля 2018 | 16:49

Браво! Смотрим спектакль дальше!

gregor 16 февраля 2018 | 16:55

Верховный суд отклонил иск Ксении Собчак, признав законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты
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Смелый верховный суд , рискнул и ....... отклонил всё же .

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