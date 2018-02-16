Белоруссия взяла первое «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане
В главном финале она набрала 96,14 балла.
Второе место заняла китаянка Чжан Синь (95,52), третьей стала ее соотечественница Кун Фаньюй (70,14).
Член сборной Белоруссии Алла Цупер заняла 4-е место с 59,94 балла.
Комментарии13
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ivorytower 16 февраля 2018 | 15:49
Как-то там 33 укробогатыря? Мы тут все волнуемся за них, как они? Доеха ли ли? Выступают ли. А то ничего не слышно про них.
vasilevich58 16 февраля 2018 | 16:32
За себя переживай, портян!
То, что Украина ещё хуже, это не значит, что ты не в говне.
amrigo 16 февраля 2018 | 17:10
vasilevich58: Украина не хуже, кто сказал что хуже?
ivorytower 16 февраля 2018 | 17:22
vasilevich58: Шаровара, ты что-то гораздо больше за нас переживаешь, чем за то, что ты в говне.
DVLight 16 февраля 2018 | 15:50
Белорусь опережает Россию в командном зачете. Пора разрабатывать новый мельдоний и новый золотонесущий коктейль. Кому нужен этот космос? )))
padun 16 февраля 2018 | 16:38
DVLight: Батька и здесь плешивого ушатал.
antimrakobes 16 февраля 2018 | 15:51
А у России ни одной.
ivorytower 16 февраля 2018 | 16:02
antimrakobes: Свои посчитай, укробот.
vasilevich58 16 февраля 2018 | 16:35
ivorytower: На Украине снега почти не бывает.
А Россия покрыта снегом на площади большей. чем любая страна мира.
Ты ещё к Нигерии докопайся!
ivorytower 16 февраля 2018 | 17:18
vasilevich58: Ссанинка, а ты в курсе, что на ОИ в Пхенчхан Украина направила рекордно маленькое количество спортсменов? Даже после распада СССР удалось набрать 37, а сейчас всего 33. СУГС!
zemljanka 16 февраля 2018 | 15:53
Поздравления!
Красавицы!
vsveter 16 февраля 2018 | 16:57
Молодцы белорусы.
Многим не повезло, слишком много падений.
amrigo 16 февраля 2018 | 17:05
Белоруссия наш!