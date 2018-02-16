Московским автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок в ближайшие выходные

Это связано со снегопадом. По прогнозу, может выпасть треть месячной нормы осадков. Это значительно меньше, чем выпало две недели назад. Руководитель Департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев сегодня напомнил, что никаких сбоев в системе жизнеобеспечения Москвы не было: вся транспортная система и энергетические службы работали в штатном режиме.