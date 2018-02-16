Московским автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок в ближайшие выходные
Это связано со снегопадом. По прогнозу, может выпасть треть месячной нормы осадков. Это значительно меньше, чем выпало две недели назад. Руководитель Департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев сегодня напомнил, что никаких сбоев в системе жизнеобеспечения Москвы не было: вся транспортная система и энергетические службы работали в штатном режиме.
Комментарии2
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lawyer12 16 февраля 2018 | 16:09
Норм, какие люди руководят столицей русского государства....прикольно
snagging 16 февраля 2018 | 16:15
Руководитель департамента ЖКХ про какую страну рассказывает? Даже сейчас пройти невозможно на многих пешеходных переходах. Пусть посмотрит Кавказскую пленницу и послушает про жизнь из персонального автомобиля. Сказано было давно, а актуально для Гасана и сегодня