ВТБ ожидает роста стоимости акций «Магнита», — заявил глава банка Андрей Костин. По его словам, ВТБ будет укреплять менеджмент компании. Сегодня стало известно, что госбанк заключил соглашение о покупке 29% акций одного из крупнейших российских ритейлеров. Сумма сделки составит около 140 миллиардов рублей. Основатель сети Сергей Галицкий уходит с поста гендиректора.