ВТБ ожидает роста стоимости акций «Магнита»
ВТБ ожидает роста стоимости акций «Магнита», — заявил глава банка Андрей Костин. По его словам, ВТБ будет укреплять менеджмент компании. Сегодня стало известно, что госбанк заключил соглашение о покупке 29% акций одного из крупнейших российских ритейлеров. Сумма сделки составит около 140 миллиардов рублей. Основатель сети Сергей Галицкий уходит с поста гендиректора.
Комментарии7
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general_123 16 февраля 2018 | 15:41
Сумма сделки составит около 140 миллиардов рублей
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А Галицкий получит из этих денег что-нибудь? ))))))))))
mmm_333 16 февраля 2018 | 15:45
general_123: Моральное удовлетворение.
Нет если серьезно, то разумеется получил, но вот насколько добровольно он расстался со своим детищем большой вопрос.
vlastimil_popogrebski 16 февраля 2018 | 15:45
Отличная новость. Одной помойкой с объедками скоро станет меньше
piter_ug 16 февраля 2018 | 15:49
//ожидает роста стоимости акций...//
Ну-ну, как раз ко «второму пришествию» начнут расти.
igor20012 16 февраля 2018 | 15:51
Очень надеюсь, что "тандер" подохнет-сколько он людей кинул.
snagging 16 февраля 2018 | 16:09
С какого хера? Где нынешние управленцы всё в жопе. А вот Дуров молодец. Стал миллиардером. Путинская братва только пилить чужое умеют. Галицкого тоже додавят.
akotler 16 февраля 2018 | 16:37
Смешно до рвоты читать такую херню.ВТБ-государственный банк и всё,что попадает под государственное крыло,немедленно теряет в цене.Причина? Плохой менеджмент и тотальное воровство.
Примеры? Газпром,капитализация которого упала за десять лет в 45 раз (вы только вдумайтесь,в СОРОК ПЯТЬ РАЗ!!!).
Падение капитализации на 5% является катастрофичным.
Роснефть-крупнейшая В МИРЕ нефтяная компания, при том,государственная.Её капитализация составляет около $50 млрд. Экксон-Мобил,по размеру,в разы меньше,капитализация около $350 млрд.
У частных компаний есть хозяева,а у них не забалуешь.
Давным-давно известно,что ВТБ вообще не банк,а частная кремлёвская кормушка,и по мере разворовывания его фонды пополняются за счет бюджета.