Центральный банк запретит кредитным учреждениям использовать уличные табло с курсами валют

Уже разработаны соответствующие инструкции. Российские банки могут лишиться права публиковать курсы также на щитах и стендах вне своего помещения. Кроме того, ЦБ намерен упростить процедуру установления или изменения курсов иностранных валют к рублю. Уполномоченные банки будут это делать теперь в автоматизированном режиме, без издания отдельных приказов и распоряжений.