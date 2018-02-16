Центральный банк запретит кредитным учреждениям использовать уличные табло с курсами валют
Уже разработаны соответствующие инструкции. Российские банки могут лишиться права публиковать курсы также на щитах и стендах вне своего помещения. Кроме того, ЦБ намерен упростить процедуру установления или изменения курсов иностранных валют к рублю. Уполномоченные банки будут это делать теперь в автоматизированном режиме, без издания отдельных приказов и распоряжений.
Комментарии17
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blindpew_33 16 февраля 2018 | 15:34
А почему, собссна?
Чему/кому это мешало?
andre_klimov 16 февраля 2018 | 16:33
blindpew_33:
А зачем делать публичным "состояние здоровья" национальной валюты? Вот ходит человек по улице каждый день и лучше всяких пропагандонов оценивает состояние деревянного - расцвёл ли, усох ли? А надо что бы знание было подконтрольным...
zloy_sok 16 февраля 2018 | 15:37
Скоро будет Закон о скорости и направлению полета мухи.
vladimir_ka 16 февраля 2018 | 15:40
Вероятно, приближается какая-то ...опа. Чтоб не шокировать народ цифрами.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 15:41
vladimir_ka: С понедельника доллар по двести. Потому что нефть по 20 будет со вторника.
andreyoo 16 февраля 2018 | 16:24
noxepy_1488: Ну ... не со вторника, а "скоро"
pampey 16 февраля 2018 | 15:40
Едет крыша... Глупость!
akk48 16 февраля 2018 | 15:42
теперь . что бы узнать курсы валют . нужно заходить в банк и там еще запретите стенды с информацией . пусть постоят в очереди к оператору,
orein51 16 февраля 2018 | 16:03
akk48: и за инфо - $10.
orein51 16 февраля 2018 | 15:53
с какого бодуна?
neyexo 16 февраля 2018 | 15:55
Возможно, предстоит движение курсов, или не хотят, чтоб кто-то это обсуждал
perrrkele_sattan 16 февраля 2018 | 15:55
запретили выставлять сигареты, потребовали прятать и вывешивать "списки" - это противоречит закону по защите прав потребителей, но с курящими можно "я же не курю..."
Запрет на уведомление о стоимости услуг - пока для банков и обменников. "я же не банк.."
Никто не напомнит, когда было последнее "Разрешение", а то сплошные запреты
bike_nty 16 февраля 2018 | 15:57
perrrkele_sattan: ну пока еще разрешено соблюдать запреты
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 16:29
perrrkele_sattan: Разрешили брать бесплатно гектар земли. А в финляндии что разрешили, кроме однополых браков?
chapter_2 16 февраля 2018 | 16:02
Центральный банк, скорее всего, начал подготовку к санкциям, которые ограничат хождение безналичного доллара в России. Государство готовиться монополизировать оборот всей наличной иностранной валюты, отлучив от него население.
curhatuy6 16 февраля 2018 | 16:27
Сначала протянули грязные хватала к вывескам валют. Потом не иначе ограничат хождение. Покупка-продажа только с ведомства ЦБ по их курсу. Дожили... Скоро будем обменивать бакс на 60 копеек:)))
andre_klimov 16 февраля 2018 | 16:37
curhatuy6:
Ну, это будет не так уж и страшно. Если вспомнить советские времена, то разновидностей рубля было несколько. Для "народа" - "деревяный" и "рваный". Он - не конвертировался вообще. А для остальных - иные виды: золотовалютный, товарный, СЙЕВ и так далее...