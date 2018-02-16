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15:31, 16 февраля 2018

Собчак обжалует решение Верховного суда о законности регистрации Владимира Путина кандидатом на пост главы государства

Кандидат в президенты Ксения Собчак обжалует решение Верховного суда о законности регистрации Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Сегодняшнее решение Верховного суда она назвала ожидаемым.
Генпрокуратура не увидела оснований для отмены регистрации путина. Суд сослался на разъяснения КС о том, что закон ограничивает возможность занимать президентский пост двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 15:35


Ксения Собчак не успокоится, пока не оставит народонаселение без нацлидера?
А тогда на нашей сокральной территории сразу же разместятся солдаты агрессивного блока НАТО.

taglit 16 февраля 2018 | 15:37

mikhail_spb_: Давно пора мочить в сортире так называемые суды!

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 15:37

Я считаю, что доводы на суде от лица истца были не те, что нужно. На суде нужно было выяснить смысл статьи конституции о сроках президентства. Нужно задаться вопросом зачем эта статья, где написано "не более двух сроков подряд" ? Какой в ней смысл?
А смысл, по всей видимости, в ограничении! И если, по факту, сроки и их количества не ограничены, то статья нарушается или в ней нет никакого смысла. Но я, думаю, что ее создатели закладывали именно ограничение, иначе ее бы не было в конституции.
А то, что сделал путен, используя димона, рождает ещё один вопрос. Почему три раза подряд нельзя, а два подряд и через 4 года третий срок можно? Кому нужен этот перерыв? В чем его смысл? Понятно, что смысла нет и это доказывает, что статью извратили в угоду себе, растеряв ее смысл.

antimalin 16 февраля 2018 | 15:46

sinoptik2016: На суде нужно было выяснить смысл статьи конституции о сроках президентства. Нужно задаться вопросом зачем эта статья, где написано "не более двух сроков подряд" ?
/////////////////

Разъяснение и толкование статей Конституции - это прерогатива Конституционного, а не Верховного суда.

zemljanka 16 февраля 2018 | 16:01

Отсутствие независимого суда - катастрофа.

ivorytower 16 февраля 2018 | 15:52

sinoptik2016: /Нужно задаться вопросом зачем эта статья, где написано "не более двух сроков подряд" ? Какой в ней смысл? /
Так папа Ксюши и написал "не более двух ПОДРЯД". Он один из авторов Конституции.

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 16:03

ivorytower: не имеет значения кто написал, имеет значение что в эту статью вложили по смыслу. А вложить могли только ограничение сроков правления, иначе и писать ее было не за чем. Следовательно, если путен по срокам и их количествам себя не ограничивает, значит он нарушает конституцию.

viteck 16 февраля 2018 | 16:04

sinoptik2016: "Но я, думаю, что ее создатели закладывали именно ограничение"
-------------------------------
Безграмотность и косноязычие создатлей привело к такому результату. Очень печально. Кругом одни дилетанты и недоучки. Недоученные пилоты гробят людей, недоученные юристы почти угробили страну...
В любом случае, слово "подряд" необходимо убрать, иначе у каждого последующего президента будет оставаться соблазн стать очередным фараоном России.

ebu_xoxlob_01 16 февраля 2018 | 15:59

mikhail_spb_: вонючка , ты бредишь . Твои мечты никогда не станут явью

general_123 16 февраля 2018 | 15:38

Ничего не понимаю
Написано: "не более двух сроков подряд".
Путин уже был два срока подряд.
Значит любой другой срок уже "более двух сроков подряд".

Или всё-таки по-другому?
два срока подряд по 4 года
два срока подряд по 6 лет
два срока подряд по 8 лет
и т.д.

antimalin 16 февраля 2018 | 15:50

general_123: Ничего не понимаю
Написано: "не более двух сроков подряд".
Путин уже был два срока подряд.
Значит любой другой срок уже "более двух сроков подряд".
////////////////

Будет проще понять, если используете синонимы наречия "подряд".
"Подряд" означает без перерыва, без пропуска или один за другим

sinoptik2016 16 февраля 2018 | 16:09

antimalin: а зачем нужен перерыв? какие это дает преимущества? не вижу смысла? более старые президент? тогда давайте возраст сразу повысим "от 70 лет" Можно упрекнуть писателей конституции, что они не подумали о возможных манипуляциях и не конкретизировали смысл. Но сам факт существовании этой статьи показывает, что нельзя править больше 8 лет, исходя из опыта государства, в котором вожди правили до смерти.

ivorytower 16 февраля 2018 | 15:58

general_123: Дядя, сразу видно, что у вас разум засран американской конституцией, копию с которой и писали в России после распада СССР. Да вот только вы не учитываете тот факт, что в США президент - должность марионеточная, страной управляют совсем другие люди. И такое положение дел позволяет истиным хозяевам США давать народу поиграться в демократию. Американцы думают, что они делают важный выбор в своей стране. На деле же ничего не меняется.

pushok1971 16 февраля 2018 | 16:04

ivorytower: А на РАБсии изначального чемоданоносца давно закопали, видимо, много лет уже только двойники, причём рост их разнится до 20 см...
Знают ли об этом американцы? А то! Что говорит о том, что политика - это развлечение для неразумного быдла...

stoik68 16 февраля 2018 | 15:47

Молодец. Теперь рейтинг взлетит. Надо дойти до ЕСПЧ. И будут перевыборы.

ivorytower 16 февраля 2018 | 15:54

stoik68: /И будут перевыборы/
ЕСПЧ?

sagal 16 февраля 2018 | 15:47

Цитата :Генпрокуратура не увидела оснований для отмены регистрации путина. Фамилию стали писать с маленькой буквы. К чему бы это ?

svirepyi_gary 16 февраля 2018 | 15:51

• Администрация Президента Российской Федерации.

Уважаемые русскоязычные россияне!
Несмотря на героические усилия Администрации Президента РФ так и не удалось сформировать «Счастливый образ будущего для россиян в 2018-2024 году».
Были победно приняты и удачно забыты такие грандиозные проекты как:
План Путина (Манифест Единой России) 2003 года;
10 путинских ударов 2006 г.;
Удвоение ВВП;
Проект «Россия вперёд»!!!;
Президентские указы 2012 года;
Малороссия и Новосирия.
И тому подобное.
Администрация готова предложить русскоязычным россиянам конкурс на очередной проект. Победитель будет приглашён в Кремль 1 мая 2018 г. для вручения специальной президентской премии. Премию вручит лично Президент РФ В.В.Путин.

ivorytower 16 февраля 2018 | 16:00

svirepyi_gary: /Уважаемые русскоязычные россияне! /
И вам там на Украине не хворать.

svirepyi_gary 16 февраля 2018 | 16:09

ivorytower:
• Администрация Президента Российской Федерации.
Только дебил неопределённого пола может москалей перепутать с хохложыдобандерцами.

ivorytower 16 февраля 2018 | 17:24

svirepyi_gary: По русски научись правильно писать, ссаный укропчик, а уж потом лезь со свиным рылом в пропагандоны.

konformist 16 февраля 2018 | 15:53

маразм крепчает, а позорница дуреет на глазах!

abuvgrobu 16 февраля 2018 | 16:00

Собчак декларирует заведомо провальную, абсолютно ультра-либеральную повестку дня ?
А потому что её задача не выиграть, а проиграть. И дискредитировать ещё больше ультра-либерализм.
А выиграть выборы должен будет либо сам Путин, если будет участвовать в выборах, либо тот, кого Путин захочет видеть на посту президента и кому буде абсолютно доверять.

fedor_v_glaz 16 февраля 2018 | 16:01

У кого ещё легло вКонтакте? Сервер недоступен: с 15:45 (18.02.2018).

buva53 16 февраля 2018 | 16:04

"Захват и удержание власти" - вот такая статья УК у нашего самозванца Вовы...Молодец Собчак, что даёт повод это ещё раз уразуметь.

vitaly_1948_07_18 16 февраля 2018 | 16:06

Два срока --- конституционный предел --- да и то, когда они следуют подряд. Т.е. на второй срок можно выставляться только ДЕЙСТВУЮЩЕМУ президенту и ни кому больше. В т.ч. президенту, отслужившему один сроки и не избравшемуся на повторный срок.

amrigo 16 февраля 2018 | 16:15

Надо обжаловать обязательно и потом в ЕСПЧ и в Гаагский трибунал, мы заставим исполнять Определение КС РФ от 5.11.1998 г.

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