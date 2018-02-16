Кандидат в президенты Ксения Собчак обжалует решение Верховного суда о законности регистрации Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Сегодняшнее решение Верховного суда она назвала ожидаемым.

Генпрокуратура не увидела оснований для отмены регистрации путина. Суд сослался на разъяснения КС о том, что закон ограничивает возможность занимать президентский пост двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе.