Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 тысяч метров
Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 тысяч метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Золото» получила представительница Нидерландов Эсме Виссер, а «серебро» – чешская спортсменка Мартина Сабликова.
Таким образом, у России на данный час 8 наград. Ранее сегодня «серебро» в скелетона взял Никита Трегубов. Он назвал свое выступление успешным.
Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером в гонке на 15 километров свободным стилем.
Комментарии9
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gillan38 16 февраля 2018 | 15:39
Я все понимаю.Но 15 место в медальном зачете после половины олимпиады.В спину дышит....... Австралия.!
metalag 16 февраля 2018 | 16:24
gillan38: Так все - логично: самых главных Российских претендентов на золотые медали на Олимпиаду не пустили!
Играет Второй состав.... так что придется довольствоваться "серебром" и "бронзой"....
Вообщем, МОК - подгадил России....
piter_ug 16 февраля 2018 | 15:47
// «Золото» получила представительница Нидерландов...//
Конечно, у них зима круглый год.
А России и разбежаться негде, тропики, понимашь!
zemljanka 16 февраля 2018 | 15:51
Поздравления!
Красавицы!
amrigo 16 февраля 2018 | 15:56
Главное чтобы не золото, а то Путя будет себе пиар делать.
xuato 16 февраля 2018 | 16:07
Неплохо, цена кг меди 6 долларов.
elenalipa 16 февраля 2018 | 16:09
Молодец!
profi1962 16 февраля 2018 | 16:22
Она тренировалась перед Олимпиадой с Сабликовой в Чехии, та ее помогла, а наши тренера обоссались и девка сама подводила себя стартам ОИ. И так многие получили шанс, как молодые лыжники, парни и девчонки, так и конькобежки. Ее бы и не поставили на эту дистанцию может быть, но они доказали этим старым жуликам у кормушки с деньгами ( в спорте). Сейчас будут гнобить, по приезде в Россию.
zhrv 16 февраля 2018 | 16:49
Германия на первом месте... И не только в спорте.
Вот, что значит - дело, а не пустая болтовня!