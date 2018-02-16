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15:30, 16 февраля 2018

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 тысяч метров

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 тысяч метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Золото» получила представительница Нидерландов Эсме Виссер, а «серебро» – чешская спортсменка Мартина Сабликова.

Таким образом, у России на данный час 8 наград. Ранее сегодня «серебро» в скелетона взял Никита Трегубов. Он назвал свое выступление успешным.

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером в гонке на 15 километров свободным стилем.

Комментарии

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gillan38 16 февраля 2018 | 15:39

Я все понимаю.Но 15 место в медальном зачете после половины олимпиады.В спину дышит....... Австралия.!

metalag 16 февраля 2018 | 16:24

gillan38: Так все - логично: самых главных Российских претендентов на золотые медали на Олимпиаду не пустили!
Играет Второй состав.... так что придется довольствоваться "серебром" и "бронзой"....
Вообщем, МОК - подгадил России....

piter_ug 16 февраля 2018 | 15:47

// «Золото» получила представительница Нидерландов...//

Конечно, у них зима круглый год.
А России и разбежаться негде, тропики, понимашь!

zemljanka 16 февраля 2018 | 15:51

Поздравления!
Красавицы!

amrigo 16 февраля 2018 | 15:56

Главное чтобы не золото, а то Путя будет себе пиар делать.

xuato 16 февраля 2018 | 16:07

Неплохо, цена кг меди 6 долларов.

elenalipa 16 февраля 2018 | 16:09

Молодец!

profi1962 16 февраля 2018 | 16:22

Она тренировалась перед Олимпиадой с Сабликовой в Чехии, та ее помогла, а наши тренера обоссались и девка сама подводила себя стартам ОИ. И так многие получили шанс, как молодые лыжники, парни и девчонки, так и конькобежки. Ее бы и не поставили на эту дистанцию может быть, но они доказали этим старым жуликам у кормушки с деньгами ( в спорте). Сейчас будут гнобить, по приезде в Россию.

zhrv 16 февраля 2018 | 16:49

Германия на первом месте... И не только в спорте.

Вот, что значит - дело, а не пустая болтовня!

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