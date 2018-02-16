Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 тысяч метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Золото» получила представительница Нидерландов Эсме Виссер, а «серебро» – чешская спортсменка Мартина Сабликова.

Таким образом, у России на данный час 8 наград. Ранее сегодня «серебро» в скелетона взял Никита Трегубов. Он назвал свое выступление успешным.

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером в гонке на 15 километров свободным стилем.