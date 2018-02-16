Собчак предложила другим кандидатам в президенты добиваться вместе с ней отмены регистрации Путина на выборах

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила другим кандидатам в президенты добиваться вместе с ней отмены регистрации действующего главы государства Владимира Путина на выборах. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Собчак иронично отнеслась к заявлениям некоторых оппонентов о том, что с помощью иска в Верховный суд она просто пытается привлечь к себе внимание.

«Я была бы счастлива, если бы Григорий Явлинский, Павел Грудинин и прочие как бы кандидаты таким образом «попиарились». Я им предлагаю сделать это прямо сейчас – пусть присоединятся к этому иску, подадут свои. Давайте завалим Верховный суд подобными исками. Я призываю всех своих конкурентов это сделать», — сказала Собчак.

Она напомнила, что, согласно законодательству, сегодня такой иск к Центризбиркому может подать только кандидат в президенты. «Считается, что только его права могут ущемлены бесконечным продлением своих полномочий другим кандидатом. Мне удивительно, что все остальные кандидаты, которые называют себя независимыми, до сих пор этого не сделали. Этого не происходит, потому что они являются системными оппозиционерами и находятся в сговоре с властью», — заявила Собчак.

Она подчеркнула, что знала заранее о том, каким будет решение Верховного суда, который отказался удовлетворить ее исковые требования, и назвала его показательным. «Был абсолютно понятен исход. Это, скорее, документ эпохи времени. Для меня очень важно, чтобы все было запротоколировано, чтобы мы еще раз убедились, что нет никакого независимого суда в России и что нам нужна судебная реформа. Дальше я буду использовать этот аргумент на дебатах», — отметила Собчак.

Она добавила, что обжалует это решение в президиуме Верховного суда в течение пяти дней. «Мы будем идти до конца. То обвинение, которое мы предъявляем, абсолютно правомерно. Все доказательства были приложены. Трактовать Конституцию таким образом, каким она трактуется сегодня, является абсолютным крючкотворством», — заключила К.Собчак.