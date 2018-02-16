Собчак предложила другим кандидатам в президенты добиваться вместе с ней отмены регистрации Путина на выборах
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила другим кандидатам в президенты добиваться вместе с ней отмены регистрации действующего главы государства Владимира Путина на выборах. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Собчак иронично отнеслась к заявлениям некоторых оппонентов о том, что с помощью иска в Верховный суд она просто пытается привлечь к себе внимание.
«Я была бы счастлива, если бы Григорий Явлинский, Павел Грудинин и прочие как бы кандидаты таким образом «попиарились». Я им предлагаю сделать это прямо сейчас – пусть присоединятся к этому иску, подадут свои. Давайте завалим Верховный суд подобными исками. Я призываю всех своих конкурентов это сделать», — сказала Собчак.
Она напомнила, что, согласно законодательству, сегодня такой иск к Центризбиркому может подать только кандидат в президенты. «Считается, что только его права могут ущемлены бесконечным продлением своих полномочий другим кандидатом. Мне удивительно, что все остальные кандидаты, которые называют себя независимыми, до сих пор этого не сделали. Этого не происходит, потому что они являются системными оппозиционерами и находятся в сговоре с властью», — заявила Собчак.
Она подчеркнула, что знала заранее о том, каким будет решение Верховного суда, который отказался удовлетворить ее исковые требования, и назвала его показательным. «Был абсолютно понятен исход. Это, скорее, документ эпохи времени. Для меня очень важно, чтобы все было запротоколировано, чтобы мы еще раз убедились, что нет никакого независимого суда в России и что нам нужна судебная реформа. Дальше я буду использовать этот аргумент на дебатах», — отметила Собчак.
Она добавила, что обжалует это решение в президиуме Верховного суда в течение пяти дней. «Мы будем идти до конца. То обвинение, которое мы предъявляем, абсолютно правомерно. Все доказательства были приложены. Трактовать Конституцию таким образом, каким она трактуется сегодня, является абсолютным крючкотворством», — заключила К.Собчак.
Комментарии31
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yerikhon 16 февраля 2018 | 15:16
Ксения Собчак – сублимация российской политической лжи,лицемерия и презрения к людям,самостоятельно думающим.
russkie_za_sverjenie 16 февраля 2018 | 15:20
yerikhon: Но это не значит, что она не может вносить разумные предложения по пресечению нарушений Конституции РФ,
nik20 16 февраля 2018 | 15:32
russkie_za_sverjenie: Самым ее разумным решением было бы снятие с выборов своей кандидатуры, ан нет.
vor__mbh 16 февраля 2018 | 15:22
Хороший троллинг. ))
В Конституции четко прописана возможность быть Президентом сколько угодносроков, если неПОДРЯД.
anemon 16 февраля 2018 | 15:42
vor__mbh: А зачем тогда вообще вводили в конституцию статью о сроках? Смысл? А в чем смысл междвухсроковых "подряд" прокладок? Так только питерские крутые юристы могли основной закон истолковать, и дуракам в головы впихнули..
vor__mbh 16 февраля 2018 | 16:15
anemon: Недоучка-двоечница, не носитель языка, лучше бы не бралась за переводы с русского, а сходила бы и доучилась... хотя бы в ШРМ ;-D
metalag 16 февраля 2018 | 15:23
yerikhon: По моему, все проще: Ксения просто проявление "либерального бомонда" - светская Львица.....
Благодаря фамилии своего папы и деньгам и связям своей мамы....
ox1 16 февраля 2018 | 17:17
metalag: более правильно "полусветская" львица
metalag 16 февраля 2018 | 17:23
ox1: Согласен. Пускай будет "полусветская львица"!:)))))))
anemon 16 февраля 2018 | 15:39
yerikhon: vor__mbh: yerikhon: Ну, уж Солнцеликого никому в этом плане не переплюнуть!
bono747 16 февраля 2018 | 15:49
anemon: Никто не переплюнет лупоглазаго кокаинщика Олёшку Каранавального))
aleks50 Алексей Клубников 16 февраля 2018 | 15:56
yerikhon: Портянки не думают. Не обольщайтесь.
vtodorol 16 февраля 2018 | 16:54
yerikhon: Ошибочка.....Имя и фамилия-Вова Путин
metalag 16 февраля 2018 | 15:16
Ксения Собчак ничего не теряет! А много выигрывает:
- потом она будет рассказывать на корпоративах о том, как она бодалась с самим Путиным!:))))
А стоимость корпоративов с участием Ксении возрастет!
Только бизнес! И ничего личного...
ivfn 16 февраля 2018 | 15:22
metalag:
Так то оно так. Но до Рыбки с Шурыгиной ей далеко ,как до горизонта.
Кстати предвыборное время тратит не на встречи с избирателями ,а на никому ненужную бяку. Есть решение КС ,которое обжалованию не подлежит. ,даже в ЕСПЧ и страшно подумать в ООН.
metalag 16 февраля 2018 | 15:36
ivfn: Но ведь рейтинг Ксении - повышается!
Не среди избирателей...но в узкой среде либеральной тусовки. Так что Ксения очень умно поступает:
- она прекрасно понимает, что Президентом РФ она стать не может.... но станет Самой Первой в либеральной тусовке!:))))))
avp235 16 февраля 2018 | 15:17
Ксения пытается привлечь внимание не к себе, а к очередному нарушению Конституции РФ..
rampa 16 февраля 2018 | 15:29
avp235: молодец Собчак! Чем больше будут говорить о неправомерности, тем больше шансов (пусть не сразу) изменить в лучшую сторону
metalag 16 февраля 2018 | 15:47
rampa: Ксения Собчак уже сделала ВСЕ для себя. Любимой.
Но ЧТО от ЭТОГО получили лично ВЫ?:)))))
Ведь Вы не получите отчисления от корпоративов Ксюши....
nik20 16 февраля 2018 | 15:35
avp235: Если при проведение выборной компании происходит нарушение Конституции, то она должна сняться с этих "нарушительных" выборов.
vaka257 16 февраля 2018 | 15:23
Пусть сама Собчак в знак протеста и снимется с выборов...Она ,что ребёнок, и не понимает,что её никто не поддержит -даже Явлинский...
sekretniy_fizik 16 февраля 2018 | 15:53
vaka257: Снимется она, как же. Языком молоть только горазда. Да дешевый пиар типа этого обращения устраивать. Короче, готовый кандидат на роль штатного эховского автора статеек. Эховские борцы за народное счастье, они такие. Лишь бы по..здаболить и полицемерить, а там хоть трава не расти. А относительно Ксюхи можно лишь сказать то, что народную мудрость она оправдывает на все сто. А мудрость сия такова - волос длинный, а ум короткий ( Софьи Ковалевской не касается, т.к. у нее была сравнительно короткая прическа :-)) ).
peresvet73 16 февраля 2018 | 15:31
Предложила всем кандидатам в президенты, хором, рекламировать Путина.
vladimir1_57 16 февраля 2018 | 15:31
Может Ксюху взять и отменить? )
mts2013 16 февраля 2018 | 15:46
Собчак забыла что она "Против всех".
bono747 16 февраля 2018 | 15:47
Собчак как обычно тупо пропиарилась. ))
aleks50 Алексей Клубников 16 февраля 2018 | 15:55
У Собчак есть мужество, другим " кандидатам" оно неведомо.
porvana_v_klochya 16 февраля 2018 | 16:06
aleks50: Ну и где же это её мужество раньше то было? Чего то ни одного подобного заявления в её исполнении я раньше не слышал. Или её озарило-осенило сразу после регистрации оф. кандидатом в президенты РФ? Так сказать, снизошел святой дух, и Ксюха резко стала мужественной? Грязная, дешевая пиарщица, не более того. От которой за версту несет "Домом", столь же грязным и дешевым, как и сама она.
cavendish1 16 февраля 2018 | 17:09
porvana_v_klochya: А ты писатель или читатель?
Сделать это может только человек,зарегистрированный кандидатом в президенты.
rrhhll 16 февраля 2018 | 16:06
Молодец Ксения Собчак! Нельзя нарушать Конституцию - основной закон страны! Тут самому неподготовленному видно, что прямое нарушение - больше двух сроков подряд - он и сейчас незаконно правит. Наш рулевой ввёл страну в штопор - 2 войны, санкции передовых стран, оболванивание народа, стагнация в экономике, всё большее разделение на богатых и бедных, отток капитала, лишение нас передовых технологий и т.д и т.п. Как важно во-время остановиться и уйти, если нет толка.
qwerty44444 16 февраля 2018 | 16:06
Ктото извлекает из этого не очевидную, но вполне конкретную пользу.