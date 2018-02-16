Снегопад ожидается в Москве на этих выходных
Он будет не такой сильный, как в начале февраля, — сказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра ФОБОС Александр Синенков. Он отметил, что такая погода продлится до вторника.
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Он будет не такой сильный, как в начале февраля, — сказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра ФОБОС Александр Синенков. Он отметил, что такая погода продлится до вторника.
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
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