Борис Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Кирилла Серебренникова
Ещё не вышедшую картину о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко музыкант назвал «ложью от начала и до конца». Такие выводы основатель группы «Аквариум» сделал после того, как ознакомился со сценарием фильма.
При этом Гребенщиков пожелал режиссёру Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе. Музыкант отметил, что каждый в России, кто по роду деятельность берёт деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.
Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег.
Комментарии2
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opiatnovyi63 16 февраля 2018 | 04:38
Насчёт риска оказаться в тюрьме Гребенщиков прав на все сто процентов.
sm59 16 февраля 2018 | 04:41
Гребенщикову ... ВЕРЮ!
Независимо от того, нравятся его песни или нет (мне нравится процентов 10%) ему просто незачем врать!
Не та порода.