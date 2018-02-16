Борис Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Кирилла Серебренникова

Ещё не вышедшую картину о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко музыкант назвал «ложью от начала и до конца». Такие выводы основатель группы «Аквариум» сделал после того, как ознакомился со сценарием фильма.

При этом Гребенщиков пожелал режиссёру Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе. Музыкант отметил, что каждый в России, кто по роду деятельность берёт деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег.