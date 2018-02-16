Премьер Дмитрий Медведев предложил создать новый федеральный телеканал

Его задачей будет освещение «деятельности в сфере молодёжной политики», пишет газета Коммерсант. Глава правительства поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодёжи и Минкульту представить предложения.

Между тем, курирующий регулирование медиа в Минкомсвязи замминистра Алексей Волин идею раскритиковал. «Бессмысленно создавать информационное гетто», нельзя сделать каналы под молодёжную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства, — сказал Волин «Коммерсанту». Он добавил, что предварительные консультации с ведомством не велись.