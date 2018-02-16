Премьер Дмитрий Медведев предложил создать новый федеральный телеканал
Его задачей будет освещение «деятельности в сфере молодёжной политики», пишет газета Коммерсант. Глава правительства поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодёжи и Минкульту представить предложения.
Между тем, курирующий регулирование медиа в Минкомсвязи замминистра Алексей Волин идею раскритиковал. «Бессмысленно создавать информационное гетто», нельзя сделать каналы под молодёжную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства, — сказал Волин «Коммерсанту». Он добавил, что предварительные консультации с ведомством не велись.
Комментарии8
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qroswen 16 февраля 2018 | 04:12
жалкого послали на йух ))
igorrrpadlowitchs 16 февраля 2018 | 04:14
qroswen: всю жизнь создают каналы для дебилов и ничего другого не могут!
vlad_kondrat 16 февраля 2018 | 04:22
igorrrpadlowitchs: На что учились...
opiatnovyi63 16 февраля 2018 | 04:40
vlad_kondrat: Ещё один госАнал? И опять смотреть на новых или тех же госпропагандонов?
viktor20123 16 февраля 2018 | 04:33
qroswen:
Я бы закрыл каналы Спорт и Культура, а на остальных федеральных каналах запретил бы рекламу!
vlad_kondrat 16 февраля 2018 | 04:20
Прараша Тюдей уже был теперь Раша Щитхаус будет как раз что надо.
wuwer 16 февраля 2018 | 04:35
Медведев требует от минфина обобрать население через выпуск ОФЗ на 100 млрд
чтобы минторг в 2019 году вернул займ продуктовыми карточками вновь обманутым россиянцам
donkeeng74 16 февраля 2018 | 04:45
Телеканал-Держись!!!