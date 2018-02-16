В Таганроге вернули на работу преподавателя, уволенного после жалобы Дмитрию Медведеву на низкую зарплату
Об этом сообщает местное издание «Блокнот». Виктор Макаренко, который теперь вновь преподаёт в металлургическом техникуме, поблагодарил журналистов и бывших выпускников за поддержку. Он также выразил сожаление по поводу того, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников есть во многих регионах страны.
Макаренко уволили в начале февраля после того, как он обратился к председателю правительства. Тогда Медведев поручил разобраться в причинах увольнения.
Комментарии1
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vlad_kondrat 16 февраля 2018 | 04:27
Пусть скажет спасибо что Кадыров не прислал экадрон и не уничтожил все родство включая далеких знакомых. И вообще пусть берет портрет Путина - Медвредева и молится как на икону.