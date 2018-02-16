Подозреваемому в нападению на школу во Флориде официально предъявлены обвинения

Николаса Круза обвиняют в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Его оставили под стражей без права освобождения под залог.

По данным следствия, накануне отчисленный из школы молодой человек застрелил на территории учебного заведения 17 человек. По словам 19-летнего Круза, когда после стрельбы началась паника, он решил сбросить винтовку и жилет, чтобы смешаться с толпой, сообщает Ассошиэтед Пресс.