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04:04, 16 февраля 2018

Подозреваемому в нападению на школу во Флориде официально предъявлены обвинения

Николаса Круза обвиняют в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Его оставили под стражей без права освобождения под залог.

По данным следствия, накануне отчисленный из школы молодой человек застрелил на территории учебного заведения 17 человек. По словам 19-летнего Круза, когда после стрельбы началась паника, он решил сбросить винтовку и жилет, чтобы смешаться с толпой, сообщает Ассошиэтед Пресс.

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ara_1 16 февраля 2018 | 04:29

Свалить пытался, подонок. Это- хорошо: под сумасшедшего не закосит.

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