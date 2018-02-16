Сайт Алексея Навального вновь заработал после блокировки провайдерами

Как сказал газете «Ведомости» глава штаба политика Леонид Волков, это произошло благодаря блестящей работе технологической команды. Волков отметил, что сломать механизм блокировок Роскомнадзора удалось «без особого труда».

Провайдеры начали блокировать сайт Алексея Навального накануне по распоряжению Роскомнадзора. Ведомство внесло ресурс в реестр запрещённых сайтов по решению суда. Этого добился миллиардер Олег Дерипаска после публикации расследования ФБК, в котором говорится о коррупционных связях бизнесмена с вице-премьером Сергеем Приходько.