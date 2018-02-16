Мадридский «Атлетико» разгромил «Копенгаген» в первом матче 1⁄16 финала Лиги Европы
Встреча в столице Дании завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Ответный матч пройдёт в Мадриде 22 февраля.
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Встреча в столице Дании завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Ответный матч пройдёт в Мадриде 22 февраля.
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