Компания «Саратовские авиалинии» сегодня возобновляет полёты Ан-148
Экипажи будут усилены пилотами-инструкторами, сообщает перевозчик на своём сайте. Использование лайнеров этого типа было приостановлено после крушения Ан-148 в Подмосковье. В минувшее воскресенье в авиакатастрофе погиб 71 человек. По предварительным данным, приборы неверно показывали скорость самолёта, предположительно, из-за обледенения датчиков.
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aviator69 16 февраля 2018 | 04:02
Причина катастрофы еще не установлена, а полеты возобновятся? К черту все инструкции!