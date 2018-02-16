Компания «Саратовские авиалинии» сегодня возобновляет полёты Ан-148

Экипажи будут усилены пилотами-инструкторами, сообщает перевозчик на своём сайте. Использование лайнеров этого типа было приостановлено после крушения Ан-148 в Подмосковье. В минувшее воскресенье в авиакатастрофе погиб 71 человек. По предварительным данным, приборы неверно показывали скорость самолёта, предположительно, из-за обледенения датчиков.