Ксения Собчак опубликовала ответ на отказ первого российского омбудсмена стать её доверенным лицом

В открытом письме Сергею Ковалёву она попросила прощения у правозащитника за съёмку их встречи. Телеведущая и кандидат в президенты также сообщила, что с пониманием относится к его решению.

В минувшую среду Сергей Ковалёв объявил, что всего через день после присоединения к команде Собчак, отказывается от сотрудничества. В открытом письме он написал, что «добрые намерения в гражданских делах разлетаются в пыль», когда в игре появляются приёмы шоу-бизнеса. Съёмочную группу Собчак Ковалёв обвинил в бесцеремонности.