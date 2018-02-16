Ксения Собчак опубликовала ответ на отказ первого российского омбудсмена стать её доверенным лицом
В открытом письме Сергею Ковалёву она попросила прощения у правозащитника за съёмку их встречи. Телеведущая и кандидат в президенты также сообщила, что с пониманием относится к его решению.
В минувшую среду Сергей Ковалёв объявил, что всего через день после присоединения к команде Собчак, отказывается от сотрудничества. В открытом письме он написал, что «добрые намерения в гражданских делах разлетаются в пыль», когда в игре появляются приёмы шоу-бизнеса. Съёмочную группу Собчак Ковалёв обвинил в бесцеремонности.
Комментарии2
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alo0000 16 февраля 2018 | 03:37
Кириенко решил, что все в этом мире покупается, в том числе - люди, ставшие для многих легендой ( одно "целование рук" Алексеевой чего стоит), но здесь что-то пошло не так...
alexander25101977 16 февраля 2018 | 04:41
Да пофиг на этого старого осла. Какой из него правозащитник? Какое из него доверенное лицо? Маразматичная истеричка, не терпящая "неудобных вопросов" и любопытных журналистов.