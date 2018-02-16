Около 100 россиян, по данным источников, погибли и примерно 200 были ранены на прошлой неделе в Сирии
Такие данные приводит Рейтер. По сведениям собеседников агентства, речь идёт о людях, служивших в частной военной компании, связанной с Кремлём.
В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии в результате удара Международной коалиции на прошлой неделе могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, они не были военнослужащими.
Комментарии11
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kaputvsemu 16 февраля 2018 | 03:16
Только что было 5 200-х, теперь уже 100. Ставки растут. Воду в кастрюле с лягушкой "озёрные" греют постепенно, чтобы не задёргалась.
igorrrpadlowitchs 16 февраля 2018 | 03:16
Если выбирать кому верить миду путинской россии или Рейтеру, то я выбираю вторых!
opiatnovyi63 16 февраля 2018 | 03:22
МИД это образец самого изощрённого вранья и лицемерия, а также пункт выдачи пышной дезы!
bradis 16 февраля 2018 | 03:37
opiatnovyi63: Чаще всего совсем не изощренного, а простого, наглого.
icomefromsun 16 февраля 2018 | 03:23
Когда кремлеботы и параshные патриоты все свалят в Сырию?
tks 16 февраля 2018 | 03:28
Станция "Дно".
i_one_off 16 февраля 2018 | 03:44
"Люди гибнут за металл" ©
egorka42 16 февраля 2018 | 03:46
Пригожинский помет.
salut__521 16 февраля 2018 | 03:54
Не понимаю я Захарову. Чё-то она туману напускает... Так могли погибнуть 5 предположительных, или смогли погибнуть 5 уверенных?..
igorrrpadlowitchs 16 февраля 2018 | 04:12
salut__521: захарова спалилась заявляя о раненных! Откуда она знает о раненных, если не может сказать о погибших?
garryf 16 февраля 2018 | 04:14
Эффективный механизм очищения человечества от отбросов.