Около 100 россиян, по данным источников, погибли и примерно 200 были ранены на прошлой неделе в Сирии

Такие данные приводит Рейтер. По сведениям собеседников агентства, речь идёт о людях, служивших в частной военной компании, связанной с Кремлём.

В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии в результате удара Международной коалиции на прошлой неделе могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, они не были военнослужащими.