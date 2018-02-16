Большинство работающих россиян выступают за минимальный гарантированный доход

Это показал опрос, проведённый компанией HeadHunter. 62% опрошенных сообщили, что поддерживают концепцию безусловного основного дохода, которая предполагает регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства. Против идеи высказались 20%, сообщает РБК.