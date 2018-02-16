Большинство работающих россиян выступают за минимальный гарантированный доход
Это показал опрос, проведённый компанией HeadHunter. 62% опрошенных сообщили, что поддерживают концепцию безусловного основного дохода, которая предполагает регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства. Против идеи высказались 20%, сообщает РБК.
Комментарии6
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clockworklimousine 16 февраля 2018 | 02:27
А говорили, что в России 84 процента ватников.Оказывается,только 62.
ze_danil 16 февраля 2018 | 02:59
62% опрошенных сообщили, что поддерживают концепцию безусловного основного дохода, которая предполагает регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства.
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в Швейцарии таких только 23% (по итогам недавнего референдума)
alo0000 16 февраля 2018 | 03:43
Кириенко по-прежнему считает, что все в этом мире покупается. Но не все продается, гражданин начальник...
sm59 16 февраля 2018 | 04:36
alo0000: "... - неужели у вас нет женщин, которые не продаются?!!
- что вы, конечно же есть! Но они ооочень дорого стоят"
(из старого бородатого анекдота про Францию ... )
sm59 16 февраля 2018 | 04:21
И ПРАВИЛЬНО, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЮТ!!!
Менталитет большей части проголосовавших приведет к тому, что перестанут работать, учиться. упираться... А потом со скуки сопьются и освободят место жизнелюбивым и трудолюбивым!!!
А всего то и нужно - платить нищенское пособие "на выживание" 5-10 лет. Зато потом Россия возродится !!!
(и перестанет гадить соседям, но это уже совсем другая история...).
sm59 16 февраля 2018 | 04:28
sm59: Кстати, афроамериканцы ПРОИГРЫВАЮТ евроамериканцам во всем (кроме спорта) не потому, что были рабами, а потому, что стали попрошайками!!!