В Лондоне организовали акцию по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

В британской столице появились три красных рекламных щита, похожих на билборды из нового фильма Мартина Макдонаха, претендующего на «Оскар». По Лондону билборды возили три автофургона. На одном щите было написано «71 погибший», на другом – «И ни одного арестованного», на третьем — «Как так вышло?». Таким образом британские активистки решили привлечь внимание к расследованию пожара в многоэтажке Гренфелл-Тауэр в Лондоне, где летом прошлого года погиб 71 человек и 70 пострадали.