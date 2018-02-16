Подозреваемый в нападении на учеников школы во Флориде дал признательные показания
По словам 19-летнего Николаса Круза, когда после стрельбы началась паника, он решил сбросить винтовку и жилет, чтобы смешаться с толпой. Суд оставил Круза под арестом без возможности освободиться под залог, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным следствия, накануне отчисленный из школы молодой человек застрелил на территории учебного заведения 17 человек.
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