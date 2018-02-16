Вашингтон обвинил Москву в организации кибератаки при помощи вируса NotPetya

В США считают, что атака – это одно из доказательств участия Москвы в конфликте в Донбассе. «Это было частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине», — говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует агентство Рейтер.

Атака, совершённая летом прошлого года затронула многие украинские госучреждения и компании. Накануне британский МИД заявил, что за этим стоит Россия. Москва обвинения отвергла.