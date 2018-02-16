Вашингтон обвинил Москву в организации кибератаки при помощи вируса NotPetya
В США считают, что атака – это одно из доказательств участия Москвы в конфликте в Донбассе. «Это было частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине», — говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует агентство Рейтер.
Атака, совершённая летом прошлого года затронула многие украинские госучреждения и компании. Накануне британский МИД заявил, что за этим стоит Россия. Москва обвинения отвергла.
Комментарии3
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alex362 16 февраля 2018 | 02:18
Авыдокажите!
Кстати, вирус атаковал в основном Великобританию (UK) вместо Украины (UA). Ну тупыыыые!
lnmanusnostras1 16 февраля 2018 | 02:19
ДБ, совсем мозгов нет или уже с концами окунулись в пропаганду свою.
Рос учреждения больше всех пострадали от этого вируса. Память как у рыбок должна быть, чтобы с умным видом вещать такой бред.
И как это вообще работает, любой вирус с терр-ии россии он как бы сразу путин виноват. Про не связанных с государством чуваков которым по кайфу положить что то серьезное, не не слышали?!
zvereck 16 февраля 2018 | 04:10
lnmanusnostras1: Есть такая вещь как репутация! А репутация у путин&ко(оператива) такая, что все сразу туда и думают! И полагаю что не без основания!