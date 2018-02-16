Минкульт всё же решил наказать московский кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина»
Об этом пишет газета «Коммерсант». Накануне чиновники выдали сразу пять протоколов об административном нарушении, рассказал изданию адвокат Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера». По его словам, протоколы составили по каждому показу. Речь идёт, в том числе, о повторном правонарушении. Это может грозить кинотеатру закрытием на 3 месяца. Материалы переданы в мировой суд, дата рассмотрения пока не назначена. В среду Минкульт отозвал протокол о нарушении закона при показе «Смерти Сталина». Тогда адвокат не исключал, что ведомство сделало это с целью подготовить новые претензии. «Пионер» стал единственным кинотеатром в России, показавшим «Смерть Сталина», несмотря на официальный запрет. Там настаивают, что действовали в рамках закона.
Комментарии5
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budweiser23 16 февраля 2018 | 02:22
Скоро путрасия закономерно задушит всё и вся внутри себя, и будет барахтаться, как пустая бочка из под нефти в мировом интернете, что окутает весь мир из космоса, и будет кинотеатрам минкульт не указ, ибо уйдут они в мировую паутину.... ведь там будет проще жить без путерастических указаний и нравоучений!
budweiser23 16 февраля 2018 | 02:43
В эту субботу, 17 февраля, SpaceX отправит на орбиту первые тестовые спутники для раздачи интернета Microsat 2a и 2b. В последующие годы компания Маска планирует вывести на орбиту «созвездие» из более чем 11 000 спутников. К 2027 году проект Starlink должен обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли...
ze_danil 16 февраля 2018 | 02:54
budweiser23: Сколеновстану орбитальный интернет не грозит.
зато скоро начнётся строительство крупнейшего в мире завода по производству глушилок орбитального интернета
правда в итоге нифига не построят ибо разворуют всё...
archibald_dandy_esquire 16 февраля 2018 | 04:20
ze_danil: " скоро начнётся строительство крупнейшего в мире завода по производству глушилок орбитального интернета "
Бэби-сэр?
Вы думаете, что пошутили?
П ведь РФ и КНР озаботились разработкой противоспутникого оружия. Ну, в случае с РФ, разумеется, будут "разрабатывать" и все деньги украдут, а вот Китай вполне может что-то придумать. \
tks 16 февраля 2018 | 03:32
"Смерть Сталина" Спасёт Россию!!
Даёшь С.С.С.Р. !!