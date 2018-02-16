Минкульт всё же решил наказать московский кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина»

Об этом пишет газета «Коммерсант». Накануне чиновники выдали сразу пять протоколов об административном нарушении, рассказал изданию адвокат Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера». По его словам, протоколы составили по каждому показу. Речь идёт, в том числе, о повторном правонарушении. Это может грозить кинотеатру закрытием на 3 месяца. Материалы переданы в мировой суд, дата рассмотрения пока не назначена. В среду Минкульт отозвал протокол о нарушении закона при показе «Смерти Сталина». Тогда адвокат не исключал, что ведомство сделало это с целью подготовить новые претензии. «Пионер» стал единственным кинотеатром в России, показавшим «Смерть Сталина», несмотря на официальный запрет. Там настаивают, что действовали в рамках закона.