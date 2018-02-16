Питерский «Зенит» на выезде уступил шотландскому «Селтику» в первом матче 1⁄16 финала Лиги Европы
Счёт 1:0 в пользу хозяев. Ответный матч пройдёт 22 февраля.
Ранее московский Спартак потерпел поражение от испанского клуба «Атлетик Бильбао». Встреча в рамках 1⁄16 финала Лиги Европы прошла в российской столице и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Московский «Локомотив» во Франции одержал победу над «Ниццей» — 3:2. Ответные матчи также пройдут 22 февраля.
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