Подозрительный порошок, который получили иностранные посольства в Москве, оказался средством для борьбы с насекомыми

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его словам, все письма были подписаны одним отправителем. Всего конверты с неизвестным белым порошком в среду и четверг получили 13 посольств. К дипмиссиям выезжали мобильные лаборатории МЧС. Полиция организовала проверку.