Подозрительный порошок, который получили иностранные посольства в Москве, оказался средством для борьбы с насекомыми
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его словам, все письма были подписаны одним отправителем. Всего конверты с неизвестным белым порошком в среду и четверг получили 13 посольств. К дипмиссиям выезжали мобильные лаборатории МЧС. Полиция организовала проверку.
Комментарии1
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beltat 16 февраля 2018 | 01:35
Как это нам до боли всё знакомо,
Когда, почтовый ящик свой открыв,
Реклама "Уничтожим насекомых!"
Звучит как политический призыв...