Сайт Алексея Навального вновь стал доступен без использования средств обхода блокировки

Об этом накануне вечером сообщил глава штаба политика Леонид Волков. Он отметил, что команда Навального сломала механизм блокировок Роскомнадзора «без особого труда». Ближе к ночи Волков рассказал, что с сайтом возникли новые проблемы, по его словам, они связаны с DDoS-атакой. «Это, я так понимаю, последний аргумент Роскомнадзора», — написал Волков в своём Твиттере.

Провайдеры начали блокировать сайт Алексея Навального накануне по распоряжению Роскомнадзора. Ведомство внесло ресурс в реестр запрещённых сайтов по решению суда. Этого добился миллиардер Олег Дерипаска после публикации расследования ФБК, в котором говорится о коррупционных связях бизнесмена с вице-премьером Сергеем Приходько.