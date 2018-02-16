Сайт Алексея Навального вновь стал доступен без использования средств обхода блокировки
Об этом накануне вечером сообщил глава штаба политика Леонид Волков. Он отметил, что команда Навального сломала механизм блокировок Роскомнадзора «без особого труда». Ближе к ночи Волков рассказал, что с сайтом возникли новые проблемы, по его словам, они связаны с DDoS-атакой. «Это, я так понимаю, последний аргумент Роскомнадзора», — написал Волков в своём Твиттере.
Провайдеры начали блокировать сайт Алексея Навального накануне по распоряжению Роскомнадзора. Ведомство внесло ресурс в реестр запрещённых сайтов по решению суда. Этого добился миллиардер Олег Дерипаска после публикации расследования ФБК, в котором говорится о коррупционных связях бизнесмена с вице-премьером Сергеем Приходько.
Комментарии11
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ivfn 16 февраля 2018 | 01:18
//Он отметил, что команда Навального сломала механизм блокировок Роскомнадзора «без особого труда»//
Это и есть правовое государсво!!!????
nikitin43 16 февраля 2018 | 01:39
ivfn: ага и в нем кадыров с путеным законники , чайка с сыном , патрушев с сыном и скрынник с васильевой на Лазурном берегу .
ivfn 16 февраля 2018 | 02:04
nikitin43:
Кадыров ,пишется с большой буквы.
С путеным -это не знаю кто
Чайка пишется с большой буквы
Патрушев пишется с большой буквы
Скрынник пишется с большой буквы
Васильева пишется с большой буквы.
В двух строчках шесть ошибок. МОЛОДЦА!!!!
dyme179 16 февраля 2018 | 02:18
ivfn: Просто из всей этой компашки он уважает только Лазурный берег.
ze_danil 16 февраля 2018 | 03:02
ivfn: пишется с большой буквы.
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кстате меня прям коробит когда Вождь, Лидер Нации, Отец Народа, Лучший Друг Физкультурников и прочее пишут с прописной...
ivfn 16 февраля 2018 | 03:09
ze_danil:
Сударь ,вы о чем??? С вами все нормально.
Можно сделать описку ,но когда внаглую кажешь свою неграмотность и гордишься этим ,это перебор.
alle_op 16 февраля 2018 | 01:59
ivfn: Какое искреннее негодование.
ivfn 16 февраля 2018 | 02:07
alle_op:
С чего вы взяли что я негодую. Лелик нам постоянно твердит о правовом государстве.
На решения суда плюет.,блокировки обходит. ИТД. Про Волкова я не говорю ,этот вообше моральный урод.
fresh_breeze
Игнорировать 16 февраля 2018 | 01:38
"Он отметил, что команда Навального сломала механизм блокировок Роскомнадзора «без особого труда». "
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Читая это, возникает вопрос: он дурак или просто соврамши, в силу выработавшейся в ФБК привычки?
Если подельники его шефа сломали что-то у гос. ведомства, то привет им от Уголовного кодекса.
Ну, а если он просто дурачится, то что ж, скажем дружно: "хи-хи".
zapadnay 16 февраля 2018 | 02:51
Да многие уже просмотрели, так что блокируй не блокируй, а информация пошла в народ.
fresh_breeze 16 февраля 2018 | 01:38
"Он отметил, что команда Навального сломала механизм блокировок Роскомнадзора «без особого труда». "
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Читая это, возникает вопрос: он дурак или просто соврамши, в силу выработавшейся в ФБК привычки?
Если подельники его шефа сломали что-то у гос. ведомства, то привет им от Уголовного кодекса.
Ну, а если он просто дурачится, то что ж, скажем дружно: "хи-хи".
barmaglotoff 16 февраля 2018 | 02:48
заблокированы только отдельные адреса navalny.com/p/5747/ и navalny.com/p/5750/ с IP 51.254.112.20. Сейчас у домена французский 178.32.244.106. То есть, сменили IP. А включённое шифрование с подлинным сертификатом домена не позволяет узнать путь из http-заголовков.