Верховный суд сегодня рассмотрит иск Ксении Собчак, которая требует отменить регистрацию Владимира Путина на выборах
Верховный суд сегодня рассмотрит иск Ксении Собчак, которая требует отменить регистрацию Владимира Путина на выборах президента. В жалобе говорится, что действующий глава государства не имеет права снова выдвигаться, поскольку уже занимал эту должность два срока подряд. В заявлении также сказано, что в 2012 году Владимир Путин договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть её обратно».
Между тем в Центризбиркоме заявили, что не видят повода запрещать Путину участвовать в выборах. Там говорят, что вопрос давно изучен и обсуждён.
Комментарии9
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com30 16 февраля 2018 | 01:13
То, что этот переседелец уже врос в кресло и без лобзика не обойтись, ясно всем. Да и ему самому уже наверное сложно делать стул, даже жидкий. Но он хозяин конституции, что хочу то и ворочу.
vlad_sabbath 16 февраля 2018 | 01:44
com30: Никакой он не хозяин Конституции! Он даже не имеет отношения к её написанию. Он на ней КЛЯЛСЯ её соблюдать. А теперь забил на неё.. А там написано, что "источником власти является НАРОД.."
macsimus001 16 февраля 2018 | 01:47
Верховный суд сегодня рассмотрит иск Ксении Собчак, которая требует отменить регистрацию Владимира Путина на выборах----;:;Весь Мир замер в ожидании.Соловьёвы-кисилевы-железняки нервно курят.)))
macsimus001 16 февраля 2018 | 01:49
macsimus001: Ротенберги- дерибаски,атакуют посольства КНДР,умаояя выдать визу.В стране паника
costs 16 февраля 2018 | 01:55
Ксюша молодец !!
alexx2101 16 февраля 2018 | 02:03
Кто громче всех кричал, что Собчак проект Кремля?
salut__521 16 февраля 2018 | 02:18
Пошлые игры в демократию. Ну шоб быдло и Запад не сумневались, что фюрер на 5-м сроку легитимен как никогда...
valeriy_n 16 февраля 2018 | 03:01
Верховному суду Конституция РФ не указ. Ему указ - звонок Путина.
thesonhuman 16 февраля 2018 | 03:11
Вообще-тотребование логичное по Конституции, но оно не было учтено в прошлый раз. хотя иначе не могло быть. Без Путина Россия бы не встала с колен, медвежонок слаб, хотя и Путин не Геркулес, прорубь не в зачёт.