Верховный суд сегодня рассмотрит иск Ксении Собчак, которая требует отменить регистрацию Владимира Путина на выборах президента. В жалобе говорится, что действующий глава государства не имеет права снова выдвигаться, поскольку уже занимал эту должность два срока подряд. В заявлении также сказано, что в 2012 году Владимир Путин договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть её обратно».

Между тем в Центризбиркоме заявили, что не видят повода запрещать Путину участвовать в выборах. Там говорят, что вопрос давно изучен и обсуждён.