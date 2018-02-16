Россия за прошлую неделю потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек, утверждают источники Рейтер
По данным собеседников агентства, речь идёт о людях, работающих на российскую частную военную компанию, связанную с Кремлём. Согласно этим сведениям, раненых разместили в больнице Минобороны в Химках, в военном госпитале в Красногорске, в больнице имени Бурденко в Москве и Военно-медицинской академии в Петербурге. Официально эти данные не подтверждены.
В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии могли погибнуть пять человек, предположительно россиян. В министерстве подчеркнули, что эти люди не были военнослужащими.
Комментарии27
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kara 16 февраля 2018 | 01:07
что,опять все по новому писать? а старую ветку нельзя перенести?
pusin_patriot 16 февраля 2018 | 01:38
kara: Ну это не форум, написали ранее - подвиньтесь.
Хотя, смысл писать что-то, где вопросов уже нет.
Все всё понимают, все играют в свои роли, пески пищят, машки танцуют, это не мы, это не наши, наши но немножко и это не те наши, а те наши уже дома.
Все всё понимают и просто наблюдают за ихними играми на трупах.
Здесь каждый для себя должен сделать главный вывод, от которого зависит выживание в России в первую очередь, нужно надеяться на себя и государство тебя кинет, если им будет "так нужно".
thesonhuman 16 февраля 2018 | 02:57
pusin_patriot: Частная армия не должна быть в государстве.
gaut 16 февраля 2018 | 01:14
Попали в суп к кремлевскому повару. Наваристая вышла человечинка...
fedor_v_glaz 16 февраля 2018 | 02:52
gaut: то ли ещё наварит.
ys171717 16 февраля 2018 | 01:20
Зуб за зуб!
gonduras_on_kolima 16 февраля 2018 | 01:43
ys171717: // Зуб за зуб! //
Нет, не так получилось.
С одной стороны все зубы целы, а с другой целую челюсть снесло.
macsimus001 16 февраля 2018 | 01:41
В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии могли погибнуть пять человек, предположительно россиян. В министерстве подчеркнули, что эти люди не были военнослужащими.------Как обычно-Я не я, и лошадь не моя.Кто бы сомневался).
shura813 16 февраля 2018 | 01:41
Эта дура Захарова назвала 5 человек, фамилии которых давно в интернете! Остальные 295 вылезут позже! МИД=МУДМИД!
nanarytwo 16 февраля 2018 | 01:51
shura813: Три тысячи путенских наёмников. Хватит уменьшать уже. Надоело враньё.
russia_v_perde 16 февраля 2018 | 02:22
nanarytwo: Неудачно съездили подзаработать на ремонт квартир. Ничего, бабы других нарожают.
udalennyi2 16 февраля 2018 | 02:32
nanarytwo: три тысячи будет немного позже, потерпи.
salut__521 16 февраля 2018 | 01:52
//Россия за прошлую неделю потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек...//
Ну кто-то теряет, а кто-то находит. Такова селяви. Путриотам посочувствуем, чертей поздравим...
che21 16 февраля 2018 | 01:59
что то мало.тупые генералы.берите пример со своих не менее тупых дедов,те миллионы на убой гнали,а тут .....
al298 16 февраля 2018 | 02:00
в данном случае неважно, 5 или 15 наших погибло.
американцам должна прилететь ответка
обязательно и всенепременно!
mashulya 16 февраля 2018 | 02:05
al298: ааа. У турков в ответ не покупали помидоры, у амеров не станем покупать айфоны
don_ballon 16 февраля 2018 | 02:28
al298: Дык, запишись к Вагнеру. Башару Асаду очень нужны здоровые, молодые, тупые наёмники для перегонки их на фарш. Пошли америкосам ответочку-свой ливер, взлетающий в небеса.
al298 16 февраля 2018 | 03:04
don_ballon: Дык, запишись к Вагнеру. Башару Асаду очень нужны здоровые, молодые, тупые наёмники для перегонки их на фарш. Пошли америкосам ответочку-свой ливер, взлетающий в небеса.
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так может говорить лизоблюд, американский прихвостень, которому плевать на Россию и ее граждан. И не надо ссылаться на Путина и пр. Ты сука продажная закордонная за себя отвечай.
и запомни - пиндосам там скоро отвалят люлей. так или иначе, но это будет сделано
alien_3 16 февраля 2018 | 03:17
al298: Смотри, чтоб пупок не развязался, когда отваливать будешь.
bozman1944 16 февраля 2018 | 03:20
al298: Пока сделали твоих. И это хорошо1
alien_3 16 февраля 2018 | 03:15
al298: Перестаньте покупать их айфоны и компьютеры!
kp6ic 16 февраля 2018 | 02:30
какая-то мясорубка прям. а где наш ответ? а как же уроки питерской улицы?
ka_mate 16 февраля 2018 | 02:38
Так ведь их там нет!
ostapbey 16 февраля 2018 | 02:54
а что делать когда цена мяса в пушки падает, а смета поделена до того??
Не в окопы же идти с АКМ-ами по "славянски"
Да и попа с тех пор аж в два окопа не влезает...
Даже...
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an23 16 февраля 2018 | 02:57
Чем ближе к выборам, тем больше потери будут по оценкам рейтер и К. Скоро до тысяч дойдут. просто врезали бы по пиндосам, которые незаконно на территории Сирии находятся и дело с концом. Ну повоняли бы они и примолкли. Очко-то не железное, чтобы на наших переть. А пока очко нежелезное получается только с другой стороны.
alien_3 16 февраля 2018 | 03:24
an23: Серьезно считаете, что со своим феодализмом вы на что-то способны? Попробуете рыпнуться, вас размажут как этих вагнеровцев. А ваши просроченные боеголовки вам же сверху на голову и свалятся, как и все ракеты, которые почему-то больше не взлетают с космодромов.
amgproject 16 февраля 2018 | 03:06
Но в ватных пабликах кричат - покажите факты! это фейк! не верим!