Россия за прошлую неделю потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек, утверждают источники Рейтер

По данным собеседников агентства, речь идёт о людях, работающих на российскую частную военную компанию, связанную с Кремлём. Согласно этим сведениям, раненых разместили в больнице Минобороны в Химках, в военном госпитале в Красногорске, в больнице имени Бурденко в Москве и Военно-медицинской академии в Петербурге. Официально эти данные не подтверждены.

В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии могли погибнуть пять человек, предположительно россиян. В министерстве подчеркнули, что эти люди не были военнослужащими.