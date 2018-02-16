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01:03, 16 февраля 2018

Россия за прошлую неделю потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек, утверждают источники Рейтер

По данным собеседников агентства, речь идёт о людях, работающих на российскую частную военную компанию, связанную с Кремлём. Согласно этим сведениям, раненых разместили в больнице Минобороны в Химках, в военном госпитале в Красногорске, в больнице имени Бурденко в Москве и Военно-медицинской академии в Петербурге. Официально эти данные не подтверждены.

В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии могли погибнуть пять человек, предположительно россиян. В министерстве подчеркнули, что эти люди не были военнослужащими.

Комментарии

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kara 16 февраля 2018 | 01:07

что,опять все по новому писать? а старую ветку нельзя перенести?

pusin_patriot 16 февраля 2018 | 01:38

kara: Ну это не форум, написали ранее - подвиньтесь.

Хотя, смысл писать что-то, где вопросов уже нет.
Все всё понимают, все играют в свои роли, пески пищят, машки танцуют, это не мы, это не наши, наши но немножко и это не те наши, а те наши уже дома.

Все всё понимают и просто наблюдают за ихними играми на трупах.
Здесь каждый для себя должен сделать главный вывод, от которого зависит выживание в России в первую очередь, нужно надеяться на себя и государство тебя кинет, если им будет "так нужно".

thesonhuman 16 февраля 2018 | 02:57

pusin_patriot: Частная армия не должна быть в государстве.

gaut 16 февраля 2018 | 01:14

Попали в суп к кремлевскому повару. Наваристая вышла человечинка...

fedor_v_glaz 16 февраля 2018 | 02:52

gaut: то ли ещё наварит.

ys171717 16 февраля 2018 | 01:20

Зуб за зуб!

gonduras_on_kolima 16 февраля 2018 | 01:43

ys171717: // Зуб за зуб! //
Нет, не так получилось.
С одной стороны все зубы целы, а с другой целую челюсть снесло.

macsimus001 16 февраля 2018 | 01:41

В российском МИДе накануне заявили, что в Сирии могли погибнуть пять человек, предположительно россиян. В министерстве подчеркнули, что эти люди не были военнослужащими.------Как обычно-Я не я, и лошадь не моя.Кто бы сомневался).

shura813 16 февраля 2018 | 01:41

Эта дура Захарова назвала 5 человек, фамилии которых давно в интернете! Остальные 295 вылезут позже! МИД=МУДМИД!

nanarytwo 16 февраля 2018 | 01:51

shura813: Три тысячи путенских наёмников. Хватит уменьшать уже. Надоело враньё.

russia_v_perde 16 февраля 2018 | 02:22

nanarytwo: Неудачно съездили подзаработать на ремонт квартир. Ничего, бабы других нарожают.

udalennyi2 16 февраля 2018 | 02:32

nanarytwo: три тысячи будет немного позже, потерпи.

salut__521 16 февраля 2018 | 01:52

//Россия за прошлую неделю потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек...//

Ну кто-то теряет, а кто-то находит. Такова селяви. Путриотам посочувствуем, чертей поздравим...

che21 16 февраля 2018 | 01:59

что то мало.тупые генералы.берите пример со своих не менее тупых дедов,те миллионы на убой гнали,а тут .....

al298 16 февраля 2018 | 02:00

в данном случае неважно, 5 или 15 наших погибло.
американцам должна прилететь ответка
обязательно и всенепременно!

mashulya 16 февраля 2018 | 02:05

al298: ааа. У турков в ответ не покупали помидоры, у амеров не станем покупать айфоны

don_ballon 16 февраля 2018 | 02:28

al298: Дык, запишись к Вагнеру. Башару Асаду очень нужны здоровые, молодые, тупые наёмники для перегонки их на фарш. Пошли америкосам ответочку-свой ливер, взлетающий в небеса.

al298 16 февраля 2018 | 03:04

don_ballon: Дык, запишись к Вагнеру. Башару Асаду очень нужны здоровые, молодые, тупые наёмники для перегонки их на фарш. Пошли америкосам ответочку-свой ливер, взлетающий в небеса.
--------------------------------------------------------
так может говорить лизоблюд, американский прихвостень, которому плевать на Россию и ее граждан. И не надо ссылаться на Путина и пр. Ты сука продажная закордонная за себя отвечай.
и запомни - пиндосам там скоро отвалят люлей. так или иначе, но это будет сделано

alien_3 16 февраля 2018 | 03:17

al298: Смотри, чтоб пупок не развязался, когда отваливать будешь.

bozman1944 16 февраля 2018 | 03:20

al298: Пока сделали твоих. И это хорошо1

alien_3 16 февраля 2018 | 03:15

al298: Перестаньте покупать их айфоны и компьютеры!

kp6ic 16 февраля 2018 | 02:30

какая-то мясорубка прям. а где наш ответ? а как же уроки питерской улицы?

ka_mate 16 февраля 2018 | 02:38

Так ведь их там нет!

ostapbey 16 февраля 2018 | 02:54

а что делать когда цена мяса в пушки падает, а смета поделена до того??
Не в окопы же идти с АКМ-ами по "славянски"
Да и попа с тех пор аж в два окопа не влезает...
Даже...
,

an23 16 февраля 2018 | 02:57

Чем ближе к выборам, тем больше потери будут по оценкам рейтер и К. Скоро до тысяч дойдут. просто врезали бы по пиндосам, которые незаконно на территории Сирии находятся и дело с концом. Ну повоняли бы они и примолкли. Очко-то не железное, чтобы на наших переть. А пока очко нежелезное получается только с другой стороны.

alien_3 16 февраля 2018 | 03:24

an23: Серьезно считаете, что со своим феодализмом вы на что-то способны? Попробуете рыпнуться, вас размажут как этих вагнеровцев. А ваши просроченные боеголовки вам же сверху на голову и свалятся, как и все ракеты, которые почему-то больше не взлетают с космодромов.

amgproject 16 февраля 2018 | 03:06

Но в ватных пабликах кричат - покажите факты! это фейк! не верим!

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